У міській раді зазначають, що таких поховань ще будуть знаходити все більше.

Ще одну братську могилу виявлено на околиці Маріуполя у селищі Виноградне - там можуть бути заховані понад 1000 містян.

Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.

"На супутникових знімках Planet від 20 квітня розмір масового поховання становить 45 на 25 метрів. Тут може бути захоронено не менше 1000 вбитих рашистами маріупольців", - повідомляють у міській раді.

У раді зазначають, що таких поховань ще будуть знаходити все більше.

"Їх територія буде розширюватися. Тому що рахунок вбитих йде на десятки тисяч. Це найбільший геноцид в Європі від часів Голокосту. Ще не менше 15 тисяч маріупольців похилого віку та з хронічними захворюваннями можуть померти. Адже в заблокованому місті катастрофічна нестача питної води, продовольства та ліків. Окупантам байдуже на маріупольців. Тому ми молимо світ про порятунок наших людей. Місто треба врешті-решт евакуювати. Негайно", – наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, у ще одній братській могилі поблизу Маріуполя у селищі Мангуш російські окупанти могли захоронити від 3 до 9 тисяч маріупольців.

За обережними оцінками, загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить 22 тисячі осіб.

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