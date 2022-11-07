Лінія оборони проходить у районі траси між Маріуполем і смт Нікольське.

Російські війська готують лінію оборони навколо Маріуполя.

Як заявив у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко, наразі в Маріуполі працює два заводи з виробництва протитанкових "пірамідок".

Ці "пірамідки", додав Андрющенко, росіяни везуть в бік Запоріжжя й Херсонської області.

Відео дня

Лінія оборони проходить у районі траси між Маріуполем і смт Нікольське. Також РФ посилює напрямок з півночі у селі Старий Крим.

"Попри всі заяви "Россия здесь навсегда", в реальності росіяни не мають такого оптимізму. Тому, якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя", - написав Андрющенко.

Росіяни перейшли до оборони на більшості ділянок фронту

Таких висновків дійшли аналітики британської розвідки. На думку західних фахівців, частково мобілізовані не дозволяють агресору вести повноцінні наступальні операції.

Ситуацію для ворога погіршують й регулярні атаки ЗСУ на логістичні шляхи РФ з постачання зброї й техніки. На дефіцит боєприпасів скаржаться вже й самі окупанти.

Як повідомив аналітик Defense Express Іван Киричевський, після провалу на Харківщині й втрати залізничного вузла в Куп'янську Росії загрожує каскадний обвал фронту по всій лінії.

Уже надійшли повідомлення про зведення лінії оборони в Лисичанську, Херсонській області, на березі Чорного моря та спробі зупинити просування ЗСУ на ділянці Сватове-Троїцьке-Кремінна.

Разом з тим окупанти продовжують безглузді штурми Бахмута, Павлівки, Соледара та інших населених пунктів на сході.

Вас також можуть зацікавити новини: