Президент України наголосив, що його зустріч з бразильським колегою на саміті G7 не відбулася не з вини української сторони.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що йому "треба поговорити" із президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лула да Сілвою. Глава держави зацікавлений у зустрічі у будь-якому форматі, заявив він під час інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ.

"Я вже не вперше публічно і непублічно, через когось, медіа і напряму президенту Лулі можу ще раз підтвердити, що я зацікавлений у зустрічі…", - сказав він.

Президент наголосив, що пропонував своєму бразильському колезі провести зустріч у будь-якому форматі та неодноразово запрошував його відвідати Україну, зокрема, коли Лула да Сілва перебував із візитом у Європі.

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"Потім у мене були на G7 зустрічі різні. І хтось казав, що це ми не знайшли (часу - УНІАН). Це маячня… Щось там на G7 не склалося…, але це точно не (з вини - УНІАН) нашої сторони", - уточнив Зеленський.

Він підкреслив, що їм із лідером Бразилії "треба поговорити".

Глава держави зауважив, що Україна, щоб якомога більше країн підтримали її чи принаймні не підтримували б Росію, якщо не готові підтримувати Україну.

Зокрема, на думку Зеленського, важливо, щоб Бразилія була представлена на саміті миру, який запланований на липень.

"У Бразилії можуть бути свої погляди на той чи інший блок безпеки, на той чи інший напрямок формули миру. Це окей, тому що ми у діалозі, ми цивілізовані люди і про це потрібного говорити. А, щоб говорити, потрібне бажання", - уточнив президент.

Він також висловив сподівання, що президент Бразилії все ж знайде можливість для зустрічі.

Зеленський також уточнив, що готовий особисто прилетіти до Латинської Америки для зустрічей із лідерами тутешніх країн.

Він підкреслив, що готовий це зробити, попри складність здійснення таких візитів під час війни.

Президент зауважив, що звертався із такими пропозиціями до лідерів латиноамериканських країн.

"Якщо у вас немає можливості приїхати до нас, то нічого страшного. Я проста людина, у мене корони немає, і я буду у вас. Давайте разом проговоримо наші кроки вперед і як ми можемо політично тиснути на РФ, якщо ви не можете дати нам зброю", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, президент Бразилії відомий своїми неоднозначними заявами щодо досягнення "миру" в Україні. Хоч його країна й засуджує війну, однак Бразилія відмовляється надавати Україні озброєння чи запроваджувати санкції проти Росії.

Зокрема, в одній із заяв президент сказав, що у війні нібито винні й Україна, й Росія, а рішення про початок війни нібито було ухвалене обома країнами.

Також Лула да Сілва неодноразово критикував надання Україні військової допомоги.

У відповідь на запрошення приїхати до України бразильський президент відправив свого спецрадника Селсо Аморіма, який відвідав Україну 11 травня.

На полях саміту G7 у Японії Зеленський мав зустрітися зі своїм бразильським колегою, однак зустріч так і не відбулася.