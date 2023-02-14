Загалом вдалося розшукати 136 українських громадян та евакуювати 37.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що в Туреччині внаслідок землетрусу, який стався на південному сході країни 6 лютого 2023 року, загинули п'ятеро українців. Українські дипломати продовжують допомагати громадянам на півдні Туреччини.

"В зону стихійного лиха вирушає друга група консулів, аби на місці координувати пошуки зниклих громадян, надавати сприяння постраждалим та забезпечити евакуацію українців до інших турецьких регіонів та України", – додав Ніколенко у Facebook.

Як зазначив речник МЗС, загалом вдалося розшукати 136 українських громадян та евакуювати 37.

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"З-під завалів врятовано 10 українців. Семеро вважаються зниклими, їхні пошуки тривають (двоє можуть бути під завалами, до пошуку залучені наші підрозділи ДСНС). Одна людина госпіталізована, її стан стабільний. На жаль, внаслідок землетрусу загинули п'ятеро громадян України, зокрема родина із Запоріжжя. Посольство вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих", – наголосив Ніколенко.

Він зазначив, що найближчим часом дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадян.

Землетрус у Туреччині

6 лютого на південному сході Туреччини та у прикордонних районах Сирії сталися два землетруси магнітудою понад 7. Потім були зафіксовані десятки афтершоків.

Станом на 7 лютого було відомо про чотирьох українців, постраждалих внаслідок землетрусу в Туреччині. Двох людей вважали загиблими, однак пізніше посол України в Туреччині спростував цю інформацію. На щастя, їх вдалося врятувати.

8 лютого ДСНС направила до Туреччини на ліквідацію наслідків землетрусу 87 фахівців, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак.

9 лютого в МЗС повідомили, що під завалами будівель в Туреччині можуть перебувати п'ятеро українців.

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