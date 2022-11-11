В подальшому пам’ятник планують обміняти на українських військовополонених або ж віддати до музею.

У Житомирі демонтували бюст російському поету й письменнику Олександру Пушкіну.

Як повідомляє "Суспільне Житомир", демонтаж розпочали 11 листопада о 5:00 ранку. Протягом 15 хвилин працівники зняли з постаменту погруддя росіянина та завантажили на автівку.

Пам'ятник Пушкіну створили ще у XIX столітті, зауважує видання "Житомир.info".

Відео дня

За словами міського голови Сергія Сухомлина, в подальшому пам’ятник планують обміняти на українських військовополонених або ж віддати до музею. А поки він зберігатиметься на КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування".

Знесення погруддя Пушкіну підтримали місцеві мешканці понад 4 тис. коментарями під дописом Сухомлина, який визначався з долею пам'ятника.

Дерусифікація в Україні

Услід за декомунізацією на тлі повномасштабного вторгнення в Україні набирає обертів дерусифікація вулиць та пам'ятників. Влітку Мінкульт ініціював створення ради з дерусифікації, декомунізації і деколонізації.

Зазначалось, що органи місцевого самоврядування в діалозі з суспільством приходитимуть до спільного рішення про демонтаж або перенесення об'єктів радянського минулого, після чого координувати його з Радою.

У містах і селах почали зникати пам'ятники російським поетам, монументи, встановлені на знак "дружби" з російським народом тощо. Днями у Києві дерусифікували ще 11 вулиць.

Вас також можуть зацікавити новини: