Досі споруда вважалася пам’яткою історії та носила охоронний номер 574-Чр.

На Чернігівщині розпочато процедуру з ліквідації монумента "Три сестри" у селі Сеньківка, присвяченому "дружбі народів" України, РФ та Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні Чернігівської ОВА.

"В обласній адміністрації готуватимуть пакет документів для зняття з обліку як пам’ятки історії місцевого значення монументу у Сеньківці, присвяченого "дружбі народів" України, росії та білорусі", - повідомляють в ОВА.

Таке рішення сьогодні одноголосно ухвалили на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Департаменті культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОВА.

"Досі споруда вважалася пам’яткою історії та носила охоронний номер 574-Чр. З метою дотримання усіх процедур, передбачених українським законодавством, підготовлені документи будуть подані Міністерству культури та інформаційної політики України для подальшого зняття монументу з обліку", - йдеться у повідомленні.

Після цього споруду можна буде демонтувати.

Монумент у селі Сеньківка на межі кордонів України, Російської Федерації та Республіки Білорусь встановили у 1975 році.

Нагадаємо, на Чернігівщині частково обмежили пересування цивільного населення.

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