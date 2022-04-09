Що в подальшому буде з пам’ятником, ще вирішуватимуть.

У Тернополі демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в пресслужбі міської ради, демонтаж здійснили учора ввечері на підставі рішення виконкому.

"Злочини росіян проти українського народу: вбивства, катування людей, ґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське потрібно демонтувати. В тому числі пам’ятник російському письменнику", – прокоментував демонтаж міський голова Серігй Надал.

Водночас ще тиждень тому Надал закликав тернополян не здійснювати провокацій щодо пам’ятника і наголошував, що рішення про його можливий демонтаж мерія прийматиме вже після війни.

Ініціативи щодо знесення даного пам’ятника, який розташований на центральній алеї на вул. Чорновола, у Тернополі з’являлися регулярно.

29 березня 2022 року було зареєстровано чергову петицію про необхідність демонтажу пам’ятника, до цього аналогічні петиції були створені у 2016-му, 2018-му та 2020-му роках. У 2020му-році попри те, що петиція зібрала необхідну кількість голосів, мерія відмовилася від демонтажу.

Учора одна з депутаток міськради зареєструвала проект рішення про демонтаж пам’ятника Пушкіна, аби розглянути це питання на найближчій сесії мерії.

Після того, як пам’ятник учора демонтували, його передали підприємству "Міськшляхрембуд" для безоплатного зберігання. Що в подальшому робитимуть з пам’ятником ще вирішуватимуть.

Водночас зараз в соцмережах тернополяни критикують рішення міськради демонтовувати пам’ятник уночі, щоб цього ніхто не бачив.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня місцевий житель червоною фарбою наніс написи "Демонтувати" на постаменті пам’ятника Пушкіну. Наступного дня комунальні служби написи змили.

Пам′ятник російському поету Олександру Пушкіну був встановлений у 1959 (за іншими теж офіційними даними – 1961 року). Належить до державного реєстру нерухомих пам′яток України, є пам′яткою монументального мистецтва

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