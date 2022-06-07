В Україні створять раду з дерусифікації, декомунізації та деколонізації.
Про це повідомляється на сторінці Міністерства культури та інформаційної політики України в соціальній мережі Facebook.
Після повномасштабного вторгнення Росії запит на заміну радянської та російської спадщини українською значно активізувався, кажуть у Мінкульті.
"Зараз ми провели громадські обговорення та ініціювали створення дорадчого органу-ради при Міністерстві та Інституті національної пам'яті, який займатиметься питаннями дерусифікації, декомунізації та деколонізації", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що органи місцевого самоврядування в діалозі з суспільством будуть приходити до спільного рішення про демонтаж або перенесення об'єктів радянського минулого, після чого координувати його з Радою.
Раніше повідомлялося, що в Чернігівській області демонтують монумент "дружби народів" України, Російської Федерації та Білорусі.
Нагадаємо, що у Тернополі демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну.
Також пам'ятник Пушкіну пропав з постаменту в Миколаєві. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що його демонтували комунальні служби. Долю пам'ятника визначать після перемоги.
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