У катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур, що застосовувались до утримуваних патріотів.

Під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні співробітники СБУ та Нацполіції виявили чергову катівню російських окупантів, повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Рашисти у нелюдських умовах утримували там місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом. Херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур", - зазначено у повідомленні.

Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб задокументувати всі злочини окупантів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності.

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Трибунал для Росії

15 листопада президент України Володимир Зеленський закликав учасників саміту лідерів країн "Великої двадцятки" підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Глава держави відзначив необхідність встановлення справедливості. "Це те, що провокує чи не найбільші емоції. Коли ми звільняємо нашу землю, всюди бачимо одне: Росія залишає по собі катівні та масові поховання вбитих людей. Так було в Бучі та інших містах півночі країни після окупації. Так було у Харківській області. Те саме ми бачимо зараз і на Херсонщині", - наголосив Зеленський.

Провал Путіна у війні з Україною

11 листопада стало відомо про звільнення Херсона - єдиного обласного центру, який контролювали росіяни з моменту вторгнення 24 лютого.

Це стало для Путіна найбільшою поразкою у війні, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Виведення окупантів з Херсона ускладнює взаємини глави Кремля з "фракцією яструбів". Наприклад, рашистський ідеолог Дугін напередодні закликав "принести Путіна в жертву".

Проблемою для Путіна стали й частково мобілізовані. "Мобіків" без підготовки кидають на найгарячіші ділянки фронту, що неабияк вдарило по наступальній спроможності окупантів і посилило критику Кремля й так невдоволених ходом "спецоперації" російських "націоналістів".

Наразі, констатують у британській розвідці, російські війська перейшли до оборони на більшості ділянок фронту.

На тлі краху на полі бою Кремль відновив спроби розпочати з Україною переговори, проте вчергове в ультимативній формі.

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