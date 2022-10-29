У листопаді в Україні з'являться загалом 110 тисяч новобранців.

Розгортання додаткових 110 тисяч або близько того мобілізованих навряд чи змінить хід війни.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни.

За підрахунками аналітиків, якщо до лав ЗС РФ було призвано стільки мобілізованих, скільки заявляла російська влада, то в листопаді в Україні з'являться в цілому 110 тисяч новобранців.

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Направлення Росією в Україну 41 тисячі погано навчених військовослужбовців, можливо, тимчасово зміцнило російські оборонні рубежі, хоча ці резервісти все ще не зіткнулися з повною вагою великого і підготовленого українського контрнаступу.

"Розгортання не призвело до значного збільшення бойової потужності Росії. Таким чином, розгортання додаткових 110 тисяч або близько того мобілізованих в бойових частинах навряд чи змінить траєкторію війни", - стверджують експерти.

Мобілізація в Росії

21 вересня Путін у відповідь на військові поразки на фронті оголосив у Росії часткову мобілізацію. Проте вже за місяць заявив, що її завершено.

На думку західних експертів, хід примусової мобілізації тимчасово призупинили, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову.

За даними ЗМІ, міністерство Шойгу зібрало щонайменше 492 тисяч мобілізованих.

Мобілізованих після стихійних навчань зі зброєю кидають на найгарячіші ділянки фронту. Серед резервістів відзначається вкрай низька мотивація, фіксують непоодинокі випадки втечі солдат з військових частин.

У російських містах вже з'являються повідомлення про смерть новобранців на війні.

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