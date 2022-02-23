Спрощена процедура дозволяє не надавати поліції деякі документи.

Учасники територіальної оборони зможуть отримати дозвіл на мисливську зброю за прискореною процедурою.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

"Відповідна інструкція дозволяє не надавати нам деякі документи, наприклад, щодо проходження навчання чи спецперевірок. Також кожен член добровольчого формування, відповідно до закону, має пред’явити довідку про несудимість. Якщо він є членом тероборони та має посвідчення, підрозділи з контролю за обігом зброї ставитимуть в пріоритет і відпрацьовуватимуть ці документи набагато швидше, а відтак у максимально стислі строки надаватимуть дозвіл", - пояснив він.

За інформацією Фацевича, наразі загальний масив зареєстрованої зброї, пристроїв та газових пістолетів і револьверів понад 1,2 мільйона одиниць. Зареєстровано понад 709 тисяч власників вогнепальної зброї та понад 250 тисяч власників спецзасобів.

"У лютому 2021 року уповноважені підрозділи видали майже 10 тисяч дозволів на придбання різних видів зброї. А за аналогічний період цього року – більш як 10 тисяч 300 таких дозволів", – повідомив заступник глави Нацполіції.

Нагадаємо, у січні Верховна Рада дозволила членам добровольчих формувань територіальних громад використовувати особисту мисливську та стрілецьку зброю.

Територіальна оборона в Україні: що відомо

1 січня 2022 року набув чинності закон "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

Розгортання в Україні системи територіальної оборони відбуватиметься у три етапи.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, на облаштування всіх місць дислокації сил територіальної оборони необхідно понад 2,7 мільярда гривень.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував збільшення бюджету на фінансування тероборони.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що кількість членів сил територіальної оборони в Україні має сягати 2 млн осіб для захисту країни в разі нового вторгнення російських військ.

Для залучення більшої кількості людей вік бійців тероборони в Україні хочуть підняти.

Згідно з опитуванням Українського інституту майбутнього, яке було проведено у січні, до лав територіальної оборони готові вступити 56% українців.

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