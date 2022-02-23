Уряд планує збільшити зарплати військовим, видатки на територіальну оборону, програми розвитку та розробки сучасного озброєння.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував збільшення бюджету на фінансування армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання уряду.

"З огляду на виклики, які постали сьогодні перед Україною, разом із президентом та Верховною Радою ми додатково збільшимо бюджет для української армії, який є рекордним на цей рік. Зокрема, збільшимо зарплати військовим, видатки на територіальну оборону, програми розвитку та розробки сучасного озброєння", - сказав він.

За його словами, вже сьогодні-завтра Верховна Рада ухвалить відповідні законопроекти.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого стало відомо, що вік бійців тероборони в Україні хочуть підняти, щоб залучити більше людей.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що кількість членів сил територіальної оборони в Україні має сягати 2 млн осіб для захисту країни в разі нового вторгнення російських військ.

Згідно з опитуванням Українського інституту майбутнього, яке було проведено у січні, до лав територіальної оборони готові вступити 56% українців.

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