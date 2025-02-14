Офіційних пропозицій про обмін цих військових Україні не надходило.

Понад 150 українських військових можуть знаходитися у полоні на території Чечні, а саме у місті Грозний. З них 36 мають статус "пошук особи", решта - підтверджені.

Про це повідомили Новини Приазовʼя з посиланням на Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. "Військові Сил оборони потрапляють у полон з різних ділянок фронту, проте згодом їх можуть передати в місця утримання на території Чечні... Режим Кадирова використовує полонених зокрема як "живий щит" для військових об’єктів, а також як важіль для зняття санкцій з представників родини Кадирова", - зазначили у штабі.

Там додали, що офіційних пропозицій про обмін від влади Чечні не надходило. Україна передає всю інформацію про полонених до Червоного Хреста, але ця організація не має можливості працювати на території Чечні.

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Видання нагадало, що очільник Чечня Рамзан Кадиров в кінці минулого року виставив перед собою українських військовополонених, які утримуються на території республіки, і оголосив про намір поставити їх на дахах стратегічно важливих об’єктів.

Нагадаємо, використання військовополонених в якості "живого щита" забороняє Женевська конвенція 1949 року.

Обмін військовополоненими

30 грудня 2024 року з російського полону звільнили 189 українців: 87 військових ЗСУ, 43 бійці Нацгвардії, 33 прикордонники та 24 представники Військово-морських сил, а також двоє цивільних.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що обміни полоненими з Росією повинні стати систематичними у 2025 році.

5 лютого відбувся черговий обмін полоненими, додому з російського полону повернулися 150 захисників України.

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