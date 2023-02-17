Рандеву відбудеться через кілька днів у одній з європейських столиць.

Україна, Європейський союз та НАТО проведуть зустріч спільну зустріч у Брюсселі. Як повідомляє прес-служба військового альянсу, її представником буде генеральний секретар Єнс Столтенберг.

У той же час українську делегацію очолить міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а представником ЄС стане головний дипломат союзу Жозеп Боррель.

Зустріч запланована на ранок 21 лютого у штаб-квартирі НАТО. Опісля, о 12:45 за центральноєвропейським часом (13:45 за Києвом) учасники рандеву проведуть прес-конференцію.

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Як зазначив Дмитро Кулеба, це буде перша зустріч у тристоронньому форматі між Україною, ЄС та НАТО.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Єнсом Столтенбергом та Жозепом Боррелем для зміцнення нашого партнерства та співпраці у захисті України та Європи", - додав голова МЗС у своєму Twitter.

Відзначимо, що Дмитро Кулеба напередодні цієї рандеву, у понеділок 20 лютого, проведе зустріч з міністрами закордонних справ країн Європейського союзу. Вона буде передувати засіданню Ради ЄС на рівні глав МЗС.

Дипломатична робота Дмитра Кулеби: що відомо з останніх новин

Голова МЗС України в інтерв’ю німецькому виданню WAZ повідомив, що жодна країна ЄС досі не пообіцяла надати Києву винищувачі. Також Кулеба розповів, чого найбільше потребує Україна.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ілі Коен на спільній прес-конференції з Дмитром Кулебою заявив про нову допомогу Україні.

На початку лютого Кулеба провів переговори з очільником нідерландського МЗС про можливість передання Києву винищувачів.

Також Дмитро Кулеба розповів, які неприємності трапилися з головою російського МЗС Лавровим в Африці.

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