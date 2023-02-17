Міністр закордонних справ України пояснив, для чого Києву потрібні літаки.

Жодна країна все ще не обіцяла надати Україні винищувачі. Однак, як повідомляє голова МЗС Дмитро Кулеба, є уряд, котрий взяв на себе організацію навчання українських пілотів.

"Поки що жодна країна не взяла на себе зобов’язання постачати винищувачі. Але деякі уряди, наприклад британський, оголосили про навчання українських пілотів на західних винищувачах – інші зроблять це незабаром", - сказав Кулеба в інтерв’ю німецькому WAZ.

Також міністр закордонних справ пояснив, у чому Україні допоможуть винищувачі та як вони можуть змінити ситуацію у війні.

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"Є два пункти. Винищувачі підтримують власну ППО, адже літаки також можна використовувати для збивання ворожих ракет. По-друге, авіація важлива для контрнаступу. Особливо нас зацікавили б винищувачі США, Великобританії, Франції та Німеччини. Ці країни мають найбільші виробничі потужності та найбільші авіапарки", - додав Кулеба.

Якщо брати до уваги обіцяну країнами-партнерами зброю, то найбільшу потребу Україна має у артилерійських боєприпасах, танках та бронетехніці та системах ППО. Кулеба додав, що чим швидше Київ отримає військову техніку, тим швидше закінчиться війна.

Західні винищувачі для України: що відомо за останні кілька днів

В адміністрації Байдена допускають отримання Києвом винищувачів.

Голова МЗС Німеччини заявив, що постачання Україні винищувачів будуть розглядатися через 3-4 місяці.

Швеція відмовилася надати Україні власні винищувачі Gripen.

Міністр оборони Великої Британії заявив, що країна не буде передавати літаки Україні у найближчі кілька років.

В ОП повідомили, що Київ отримає винищувачі, однак вказали на один важливий момент.

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