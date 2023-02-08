Україна продовжує діалог з Нідерландами та іншими країнами стосовно надання їй бойових літаків.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстрою потребу України у винищувачах F-16.

Як повідомив у Twitter глава МЗС, дискусії щодо надання ЗСУ винищувачів тривають.

"Я поговорив з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстрою для координації наших міжнародних кроків, оскільки наближається річниця повномаштабного вторгнення Росії. Я подякував за останнє рішення щодо танків. Я також порушив питання щодо F-16. Ми продовжуємо наш діалог з Нідерландами та іншими стосовно бойових літаків", - зазначив Кулеба.

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Західні винищувачі для України

Як повідомляв УНІАН, 20 січня стало відомо, що Нідерланди розглянуть можливість передачі Україні бойових літаків F-16.

Сьогодні, 8 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про плани з організації підготовки українських пілотів, що зрештою відкриє для українців можливість здійснювати польоти на літаках за стандартами НАТО.

Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу опрацювати питання, які реактивні літаки Британія потенційно може передати Україні.

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