Наразі 127 тис. громадян України прибули до Британії за програмою "Нomes for Ukraine".

Велика Британія ще має можливість приймати українців, які тимчасово виїхали з своїх домівок через російську агресію.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

За її словами, 127 тис. громадян України прибули до Британії за програмою "Нomes for Ukraine", після реєстрації у якій українці одразу отримують доступ до соціальної підтримки.

"Можу сказати, що наразі і в осяжному майбутньому немає проблем з фінансуванням (програми - УНІАН). Є, і про це почали повідомляти медіа, це загальна стривоженість щодо росту вартості життя і тарифів у Британії... Але програма триває і її фінансова підтримка продовжується", - сказала Сіммонс.

Раніше УНІАН повідомляв, що після повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну українці перетнули державний кордон понад 10 мільйонів разів. Однак ця статистика не дорівнює кількості біженців. У це число, найімовірніше, не входить примусова депортація громадян на територію Росії або Білорусі.

Нагадаємо, в середині червня Інститут демографії та соціальних досліджень поділився статистикою щодо біженців. Згідно з цими даними, з першого дня повномасштабного вторгнення і до 10 червня Україну покинули 4,8 млн осіб. За аналогічний період в країну повернулися 2 млн громадян. При цьому в ООН стверджують, що кількість українських біженців досягла 6,5 млн.

У середині липня Управління Верховного комісара ООН у справах біженців опублікувало опитування серед громадян нашої країни, які перебувають за кордоном. Результати показали, що дві третини респондентів поки не планують повертатися в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: