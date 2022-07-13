Більшість українців хочуть повернутися, коли з'явиться можливість.

Близько двох третин українців, які виїхали за кордон через війну, поки не планують повертатися в Україну.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Його проводили у травні та червні серед 4900 українців, які проживають у Польщі, Чехії, Угорщині, Молдові, Румунії та Словаччині.

Більшість опитаних біженців кажуть, що хочуть повернутися в Україну, коли з'явиться така можливість. Водночас 65% поки планують залишатися в тій країні, де вони опинилися, і 9% - переїхати в іншу.

Головним стимулом для повернення залишається зниження інтенсивності бойових дій.

16% респондентів зазначили, що планують виїхати в Україну в найближчі два місяці, але майже всі – тимчасово, щоб побачитися з близькими або вирішити справи. 40% з тих, хто планує повертатися, збиралися зробити це протягом наступного місяця.

В управлінні додали, що 70% респондентів виїхали з країни разом з кимось. Найчастіше біженці виїжджали з найближчими родичами. У 90% випадків члени сім'ї – жінки і діти. 82% респондентів залишили в Україні мінімум одного близького члена сім'ї.

77% опитаних біженців з України мають вищу або професійно-технічну освіту та досвід роботи.

Нагадаємо, в середині червня Інститут демографії та соціальних досліджень опублікував статистику щодо біженців. З першого дня повномасштабного вторгнення і до 10 червня Україну покинули 4,8 млн осіб. За цей же період повернулося 2 млн громадян. При цьому в ООН стверджують, що кількість українських біженців досягла 6,5 млн.

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