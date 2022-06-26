Прадіди Мелінди Сіммонс поїхали з України через антисемітизм, а ті, що лишилися, загинули на Харківщині через Голокост.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс розповіла про харківське коріння та зізналася, що з дитинства їла борщ. У її родині готували страви, які асоціювалися з нашою країною.

Про це Сіммонс розповіла в інтерв'ю ТСН.

Прабабуся та прадід Сіммон - з Харківщини. Вона завжди про це знала, проте ніхто з її родини не їздив в Україну після того, як звідси поїхали її родичі. Вдома матір посла готувала страви, які асоціюються з Україною.

В дитинстві на вихідних Сіммон завжди їла борщ, їй він подобався. Також у її родині готували інші українські страви.

"О, це дуже суперечлива історія – моя мама завжди готувала борщ на вікенд, ми любили борщ, і приїхавши сюди я усвідомила, що це видатна українська страва. Ми вдома їли вареники. І цю страву, коли загортають в листя капусти, хоча називали її інакше, ніж тут", - розповіла Сіммон та після уточнюючого питання пригадала, що страва з капустою - голубці.

Посол кілька разів була у Харкові. Їй та її родині вдалося дізнатися, що в Україні ще залишалися їхні родичі, окрім прабабусі та прадідуся. Проте вони загинули на Харківщині.

"Я була кілька разів у Харкові. Що мені вдалося там дізнатися - що в мене були ще родичі, які лишалися в Україні - бо мої прадіди поїхали через антисемітизм, а ті, що лишилися, загинули на Харківщині через Голокост, через винищення євреїв. Я знайшла їхні прізвища у Харкові. Йдеться про Дрогобицький Яр – це десь 30-40 хвилин на машині від Харкова", - повідомила посол.

Сіммон сподівається, що її матір приїде до України, коли повномасштабна війна закінчиться.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в посольстві розповіли про роботу над звільненням британців, яких засудили до страти у так званій самопроголошеній "ДНР".

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