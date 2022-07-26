Основний мотив – зменшити темпи спалювання валютних резервів, що відбувається через операції власників українських карток у гривні у інших країнах.

21 липня НБУ не лише суттєво підвищив офіційний курс долара, а й посилив ряд обмежень на операції з гривневими картками за кордоном. Перш за все нові ліміти направлені проти спекулянтів та "карткових туристів", але це також дещо ускладнює життя волонтерам та українським переселенцям.

Про це пише Forbes.

Обмеження Нацбанку на розрахунки за кородоном обмежить можливості "одиночних" волонтерів, які закуповують мілітарі-товари за кордоном, просто оплачуючи їх гривневими картками, як фізичні особи.

НБУ ще у перші тижні війни намагався віднайти баланс між інтересами волонтерського руху та боротьбою з відтоком валюти з України під різними, у тому числі благочинними приводами. У квітні регулятор дозволив фізособам, що займаються волонтерською діяльністю, купувати за інвалюту товари оборонного призначення за кордоном у межах щомісячного ліміту в розмірі 400 000 грн.

Така схема оплати є складнішою за звичайний картковий платіж, адже для цього потрібно зробити SWIFT-переказ за реквізитами продавця, а також прикріпити інвойс, або рахунок-фактуру – документ, який підтверджує угоду щодо певного типу товарів.

Альтернатива – створити юрособу, благодійний фонд чи принаймні стати фізособою-підприємцем, каже Рожкова із НБУ. Але далеко не кожен іноземний продавець готовий швидко надати українському контрагенту інвойс та резервувати товар і чекати коли надійде платіж, одна з причин – не надто великі суми угод, особливо коли йдеться про волонтерів-фізосіб.

По-друге, ще до введення останніх жорстких обмежень на транскордонні операції, волонтери нерідко стикалися з проблемами на рівні банків, які продовжують застосовувати до транскордонних операцій довоєнні правила фінансового моніторингу.

Обмеження на розрахунки у 100 000 грн створює українцям закордоном проблеми з оплатою великих покупок. Нові обмеження суттєво вплинуть на життєвий устрій сімей українських бізнесменів, які знаходяться за кордоном, вважає Ганна Деревʼянко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації (EBA).

"Наприклад не зрозуміло як тепер оплачувати довготривалу оренду житла з усіма заставами", – говорить Михайло Демків, фінансовий аналітик групи ICU. Деякі українські громадяни навіть повертаються в Україну, щоб без обмежень зняти готівку з карток та конвертувати у євровалюту для оплати довготривалої оренди квартири у великому європейському місті. Українці, що перебувають за кордоном, також можуть мати проблеми з придбаванням авіаквитків.

Постраждає і турбізнес, який тепер змушений більше розраховуватися готівкою, говорить Демків, оскільки обмеження також зачіпає корпоративні банківські картки, які використовували для бронювання та оплати авіаквитків чи готелю. До встановлення ліміту обмеження на одного контрагента в день було в еквіваленті 400 000 грн. "На мою думку, це означає, що працювати та здійснювати бронювання туроператором та турагентам майже неможливо", – розповів представник турфірми, що побажав зберегти конфіденційність. Тепер турагенти приймають оплату готівкою або ж відразу на рахунок за кордон у валюті.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол. Вже за декілька годин після рішення Нацбанку послабити офіційний курс гривні, готівковий курс різко пішов донизу.

Також НБУ змінив карткові розрахунки за кордоном. Зокрема, регулятор установив щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток та запровадив щотижневий ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток.

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