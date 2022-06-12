Від 500 до 600 тисяч людей можуть не повернутися, якщо війна затягнеться.

Україну з першого дня війни до 10 червня покинули 4,8 мільйона осіб. За цей же період в країну в'їхало понад 2 мільйони громадян.

Такі дані, посилаючись на статистику Державної прикордонної служби України, повідомила директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами Лібанової, якщо гаряча фаза війни завершиться швидко, в Україну не повернуться від 500 до 600 тисяч осіб, а якщо триватиме, то українські громадяни будуть їхати якнайдалі від України, і, у разі, якщо знімуть заборону на виїзд чоловіків, кількість тих, хто виїхав досягне 5 мільйонів осіб.

Вона зазначила, що ця цифра різко відрізняється від даних ООН. Там повідомляли про 6,5 мільйонів громадян, які виїхали з України через війну.

На думку директора Інституту демографії, у разі затяжної війни українки адаптуються в інших країнах. Вона побоюється, що після завершення бойових дій їхні чоловіки можуть возз'єднатися з ними закордоном.

Лібанова підкреслила, що державі необхідно підтримувати зв'язок з громадянами, які залишили країну.

Раніше президент Володимир Зеленський офіційно відреагував на петицію "Скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити пріоритет призову під час мобілізації добровольців".

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