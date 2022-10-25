Крім того, Одещина очікує генератор та обладнання для стаціонарних та мобільних пунктів обігріву, які потрібні у разі виникнення перебоїв з електроенергією.

ООН забезпечить на зиму непродовольчими товарами близько 30 тис. переселенців, які переїхали на Одещину через війну. Також планується видати людям грошову допомогу.

Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, 24 жовтня він зустрівся зі старшим польовим координатором Агентства ООН у справах біженців П’єром Камара.

Марченко зазначив, що в ході зустрічі були обговорили нагальні потреби, які має місто з настанням зимового періоду. Вони виникають як для місцевих, так і для внутрішньо переміщених осіб.

Відео дня

"Я проінформував координатора щодо ворожих ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, та отримав інформацію про те, які можливості має агентство, щоб нам допомогти. Наразі очікуємо генератор та обладнання для стаціонарних та мобільних пунктів обігріву для швидкого реагування на потреби населення в разі виникнення перебоїв з електроенергією", - сказав Марченко.

Як уточнили у прес-службі ОВА, учора було обговорено поточний стан реалізації програм ООН в Одеському регіоні, зокрема щодо надання гуманітарної допомоги у формі непродовольчих товарів та будівельних матеріалів, багатоцільової грошової допомоги, поліпшення умов на міжнародних пунктах пропуску.

"П'єр Камар поцікавився, що необхідно для забезпечення роботи пунктів обігріву і пообіцяв підтримку. Старший польовий координатор Агентства ООН у справах біженців також повідомив, що ними заплановано забезпечити ще близько 30 тис. переселенців в Одеській області непродовольчими товарами на зимовий період, а також близько 25 тисяч - отримають грошову допомогу", - повідомили у прес-службі.

Допомога переселенцям

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Україна отримає 25 мільйонів євро на житло для переселенців. Кошти будуть надані на умовах безповоротного гранту.

На початку жовтня ЮНІСЕФ передав для дітей-переселенців на Одещині майже п'ять тисяч наборів одягу. Мова йде про дітей, які вимушені були приїхати через активні бойові дії, що ведуться за їх основним місцем проживання. Окрім цього, у додатку "Дія" розпочинають тестування нових послуг для ВПО. Внутрішньо переміщені особи зможуть в кілька кліків змінити місце проживання і скасувати свій статус.

Також у Мінреінтеграції розповіли, коли переселенці отримають жовтневі виплати. Зараз у деяких районах може відбуватися тимчасова затримка при прийомі заяв на реєстрацію ВПО.

Вас також можуть зацікавити новини: