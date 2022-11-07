Якщо людина на момент перевірки була відсутня за місцем реєстрації, вона має 10-денний строк для підтвердження свого проживання там.

Внутрішньо переміщені особи можуть втратити щомісячні виплати, якщо перевірка встановить, що вони не перебувають за місцем реєстрації та вони не з’являться у 10-денний термін після перевірки для підтвердження своєї присутності. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Законодавство передбачає, що ВПО, після того, як вони переоблікувалися і зареєструвалися за певним місцем проживання, мають інформувати про те, коли вони повертаються додому або коли вони змінюють місце проживання… Враховуючи те, що до нас надходять достатньо велика кількість звернень і від правоохоронних органів, і від місць розміщення таких осіб, що частина з них не є за місцем фактичного перебування, власне, і було передбачено проведення такої системи перевірок", - сказав Музиченко.

За його словами, за результатами проведення перевірки складається акт – чи є людина на місці, чи її немає.

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"Звичайно, вона могла піти в лікарню, на базар і так далі. Тут залишається повідомлення про те, що така людина має в 10-денний строк звернутися до органу соціального захисту населення, де вона реєструвалася як ВПО. Якщо людина проходить ідентифікацію, питання немає, вона продовжує отримувати свої виплати", - наголосив заступник міністра.

Він зазначив, що перевірки проходять за ризик-орієнтованим принципом: наприклад, якщо за однією адресою зареєстровано тисячу ВПО або надходять постійні звернення від правоохоронних органів. Тоді й виникають підстави для проведення перевірок.

"Звичайно, ми розуміємо, що всі мільйони і мільйони людей перевірити просто неможливо, для цього ресурсу просто немає, тому ми і говоримо про вибіркові перевірки, які б дали нам можливість впевнитися, що ці люди є", - сказав Музиченко.

Він також зазначив, що виплати припиняються з наступного місяця після проведення перевірки, якщо людина не звернеться у 10-денний строк, але якщо згодом людина звернеться і надасть відповідні документи, то виплати можуть бути поновлені.

Виплати для переселенців

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб.

Уряд виплачує переселенцям, які покинули місця активних бойових дій, щомісячно по 2 тис. грн, а по 3 тис. грн виплачуються на дітей та осіб з інвалідністю.

19 серпня уряд ухвалив рішення щодо можливості внутрішньо переміщеним особам, які подавали заяви через "Дію" до 30 квітня, але не отримали допомогу, додатково звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату.

З 1 жовтня ВПО отримали можливість отримувати соціальні послуги за місцем перебування. Також була вдвічі збільшена сума компенсації за прихисток переселенця - з 450 грн до 900 грн за особу.

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