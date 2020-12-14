Український Вайнштейн

Відомого фотографа Олександра Ктиторчука нещодавно суд арештував через підозру у зґвалтуванні неповнолітніх. Зважаючи, скільки у соцмережах з’явилося постів жінок, які стверджують, що свого часу теж ставали його жертвами, ця справа може стати справою українського Вайнштейна.

Розкішні дівчата та відверті фото-сети - це творіння відомого майстра Олександра Ктиторчука, якого нещодавно затримали через підозру у зґвалтуванні неповнолітніх. На одному з фото – Світлана Коваль. На момент «тісного знайомства» з фотографом їй було сімнадцять. І було це – шістнадцять років тому.

«Мені шкода, що все це так довго відбувалося, і що я мовчала всі ці роки. Поки ми мовчимо, то нічого не буде змінюватись. Тому я вирішила про це заговорити», - розповідає вона «Грошам».

Світлана вже доросла жінка і наважилась розповісти про день, коли, як вона запевняє, її ледь не зґвалтували: «Пам'ятаю, як всі пішли, і почалась моя фотосесія, і як все виглядало гарно й невимушено - я позую біля дверей чи стіни, на сходах, мило посміхаюсь, радію такій прекрасній можливості попрацювати із професіоналом».

За словами Світлани, тоді відомий фотограф помітив її на конкурсі для моделей «Шанс.Model.ua», де був членом журі, і запросив на індивідуальну фотосесію.

«Він і мене почав вмовляти зняти кофту і ліфчик. Знову якийсь фрагмент випав зі спогадів… А далі пригадую, як він вже проник в мене своїм пальцем. Причому я не те, що не давала згоди, це сталось так раптово, що я й не зчулася, що відбувається…, - згадує жінка. - … Немов оскаженілий, силоміць тягне мене по сходах на другий поверх, в ліжко. Я пручаюсь, кричу, намагаюсь вирватися, розумію, що те, чого я боялась - вже не за горами, і тут вже будь-які способи оборони стануть у нагоді… Аж раптом він завмер. Зупинився. Відпустив свої руки, які міцно мене стискали за плечі. Ліг на спину. Сказав якось здивовано: «Такого в мене ще не було, щоб я не закінчив». А я вистрибнула з ліжка і побігла вниз по сходах».

«Як описати те, що сталося? Навіть те, що це насильство, я тоді не знала. Я думала, що це було щось, на що я погодилась, мабуть. Якщо я не встала і не пішла, то це значить, що я погодилась. Хоча я казала «я не хочу», «ні», «не треба…», - додає Світлана.

Відомий розбещувач?

56-річного Олександра Ктиторчука затримали у кінці листопада. Відомий фотограф часто знімав у стилі ню. У його об’єктиві було багато зірок: Наталя Могилевська, Ольга Сумська, Надія Мейхер, Ані Лорак, Тіна Кароль, Потап і Настя і багато інших. Є у портфоліо Ктиторчука і фото геть юних дівчат.

Справу, у якій сьогодні звинувачують фотографа, відкрили за заявами батьків постраждалих. Мати 15-річної дівчини, яку нібито розбещував Ктиторчук, розповіла, що чоловік схиляв її доньку до сексу: «Він на неї звернув увагу, тому що вона дуже фотогенічна. Тому що у неї є щось… Він дав візитку і попросив, щоб я перетелефонувала і він зробить фотосесію».

Виявляється, слідкували за Ктиторчуком правоохоронці ще з літа.

«У нас є інформація стосовно шести потерпілих. Він з ними вступав у статеві відносини. Дівчатам 12-15 років. Тобто є і 12, і 13, і 14, і 15 років. Факт встановлений, що для придушення волі він пропонував їм вживати алкогольний напій», - розповів «Грошам» начальник головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

І, мовляв, відбувалося це після фотосесій. «Якщо особу 1-2 рази сфотографувати, чи стає вона після цього моделлю? Дуже важко сказати. Але те, що він навербував собі своїх жертв своєю відомістю, можливістю зробити фотознімки і можливістю забезпечення будь-якої кар’єри у майбутньому, - встановлено», - каже Нєбитов.

Після затримання правоохоронці провели обшуки, вилучили комп’ютери, флеш накопичувачі, фотоапарати: «Ми побачили матеріали з теками, в яких є оголені люди, дівчатка, у тому числі ті, які у нас проходять потерпілими. Наявність ознак дитячої порнографії в цьому буде визначатись експертиза».

Ці шокуючі одкровення для українського шоу-бізнесу, частиною якого був Ктиторчук, стали наче ядерним вибухом! Зірки, які знімалися у відомого майстра, коментувати скандал відмовляються. На захист Ктиторчука виступив продюсер Юрій Фальоса, колишній чоловік співачки Ані Лорак. Який, між іншим, закохався у юну співачку, коли тій було 13 років (про це сам продюсер розповідав у своїх інтерв’ю).

«До Ктиторчука черга за місяць, а то й більше, щоб потрапити на фотосесію. Навіщо йому когось розтлівати, якщо дівчата навіть платять йому гроші, щоб він їх фотографував, при чому в будь-якому вигляді? Вони самі до нього, як на мед, липнуть», - написав Фальоса на своїй сторінці в одній з соціальних мереж.

Чи вчиняв насилля стосовно неповнолітніх відомий фотограф? Висновки і вирок можуть зробити лише слідство та суд. Але проблема з насиллям щодо дітей в Україні є. І замовчувати її неможливо.

Насилля над дітьми – велика проблема України

«Кожна п’ята дитина в Україні, за однією зі статистик, зазнає сексуального домагання або насилля», - розповідає «Грошам» психолог, кандидат медичних наук Олена Божук.

«Дітей не вчать говорити про насильство щодо них. І діти або не знають, якими словами сказати про це, або вдома це якась табуйована тема», - додає адвокат, керівник правового напрямку асоціації сексологів і сексотерапевтів України Євгенія Колько.

«Гроші» поспілкувалися із психологами та активістами, які допомагають у розслідуванні таких злочинів. Спеціаліст у сфері розслідування злочинів проти дітей, юридичний психолог Анна Козлова бере участь безпосередньо у процесі досудового розслідування, під час допиту дітей.

«Діти не будуть розповідати про це відкрито. Вони не прийдуть до вас і не скажуть: «Зі мною сталося те і те». Дуже складний процес налагодження контакту з дитиною», - розповідає вона «Грошам».

За свою семирічну практику бачила багато. Зокрема, допомагала розслідувати злочини, пов’язані зі зйомками дитячої порнографії.

«Один з випадків, які мене вразили, це виготовлення порнографічної продукції. Чоловік займався цим в Києві. Він казав, що він фотограф, що він фотографує дітей, що це його хобі, йому це подобається», - розповідає Анна Козлова.

За матеріалами тієї справи, аби завербувати дітей, зловмисник витрачав і по пів року. Головною мотивацією були гроші і маніпуляція – діти вірили у те, що вони... актори.

«Коли дитині говорять: «Ти – актриса. Дивись, станеш дуже відомою»… Далі він за кожну зйомку платив дітям певні кошти. Невеликі – по 200-300 гривень. Можна навіть було побачити у них гордість від тієї діяльності. Поки не прийшло усвідомлення від того, що сталося», - розповідає психолог.

Поки одних – запевняють що вони зірки на зйомках, інших – шантажують.

«Дитині говорять, що або ти продовжуєш, або ці матеріали набудуть розголосу. Тобто, я їх виставляю в інтернет і їх побачать всі. Або я зателефоную твоїм батькам і вони побачать, яка ти… У дитини формується страх, що це побачать батьки, однокласники. І вона залишається через страх», - каже Анна Козлова.

І через цей же страх продовжує мовчати. Світлана Коваль, як стверджує сама, жертва Ктиторчука, мовчала 16 років. Тепер жінка говорить і радить не мовчати іншим: «Вам будуть казати: «Сама винна». Чи буде це страшне почуття сорому, що сталося щось ганебне. Але, коли ти починаєш про це говорити, це позиція гідна».

Після гучного затримання Олександра Ктиторчука схожими на історію Світлани, анонімно, почали ділитися й інші дівчата.

Як тепер відкривається, історія багатьох починалася з корабля-палацу топ-фотографа. Тут проводилися гучні вечірки, фотосесії, зваблення... Тут же Олександр і жив.

За матеріалами чинної справи, зваблення неповнолітніх відбувалися і в автомобілі фотографа.

«Він дуже багато часу проводив у своєму автомобілі, або автомобілі, який належить його співмешканці. Він переобладнаний - там є ліжко, подушки і все інше», - розповів «Грошам» Андрій Нєбитов.

Країна дитячого порно

Чи є на тих фото та відео, які вилучила поліція, дійсно дитяча порнографія? Покаже експертиза. Але те, що така відео-продукція має шалений попит, – факт. А де попит там і гроші, великі гроші.

«Це бізнес-структура, на якій заробляються кошти, і це люди, які хворі цією хворобою», - каже «Грошам» виконавчий директор лабораторії комп’ютерної криміналістики Сергій Денисенко.

За його словами, з карантином кількість злочинів пов’язаних із дитячою порнографією, зросла: «З карантину кількість таких злочинів збільшилася. У нас це дешево, тому що ці діти (тим паче в період коронавірусу) йдуть на будь-яку винагороду, будь-які кошти, навіть батьки продають своїх дітей, щоб з ними робили ці певні дії».

Масштаби цього чорного ринку у мережі даркнет порахувати неможливо. Але вражає цинічність і безкарність.

«Вони спокійно спілкуються, розповсюджують книги, діляться думками, розповідають ситуації і дають якісь інструкції щодо того, як звабити малолітнього, як його викрасти і як здійснювати насильницькі дії. Потім вони обмінюються відео», - розповідає Сергій Денисенко.

Розслідувати такі кібер-злочини надскладно. Велику роль грає людський фактор, приміром, якщо сусіди бачать щось підозріле і заявляють в поліцію.

Зловмисником, як показує практика Сергія, може виявитись будь-хто. Навіть паралізований пенсіонер у маленькому селищі. «В минулому інженер, він за допомогою кнопкового телефону створив за цим маленьким екранчиком сайт. І розміщав там дитячу порнографію», - розповідає Денисенко.

Велика проблема - відсутність сексуальної освіти в Україні. Батьки банально соромляться говорити про це зі своїми дітьми. Розповідати про небезпеку треба не з метою залякати, а щоб показати, що світ буває різним, і як дитина може себе захистити.

По-перше, говорити з дітьми ще у маленькому віці і називати все своїми іменами. «Це починається з 2,5-3 рочків. В цьому віці батьки вже повинні розповісти, що дівчата - такі, хлопчики - такі. Називати своїми іменами статеві органи. В тюрмах проводили опитування і виявили, що педофіли остерігаються тих дітей, які знають, як називаються частини тіла», - розповідає «Грошам» психолог, кандидат медичних наук Олена Божук.

По-друге, пояснювати, що можна, а що – ні. «Є різні правила. Є правило купальників для дівчат, і є правило трусиків для хлопчиків, яке дитина має знати з трьох років. Що ці зони ніхто, крім мами і тата, або лікаря – не мають права чіпати, ніхто», - каже психолог.

І, звичайно, будувати довірливі стосунки і контролювати соцмережі підлітка. Адже сьогодні кожна дитина прокидається і засинає зі смартфоном. Небезпека може приходити через екран телефону. Це - різні чати в онлайн-іграх, дитячі розважальні додатки, форуми.

Від цього, на жаль, не застрахована жодна дитина, навіть у забезпечених сім’ях, навіть якщо твій батько – експерт з кібербезпеки.

«Я контролюю всі дії своєї дитини, але коли я побачив, що з нею почали спілкуватися і вже на щось там натякати… Вони обмінювалися просто відео-записами домашніх тварин, а потім уже почалися «а хто в тебе батьки…», «а можеш фотографію хати…» – тут уже вона повністю з того форуму видалилася. Погрози можуть початися: «А! Я ж знаю, де ти живеш! Ти мені або щось відправиш, або я прийду і вб’ю твоїх батьків»», - застерігає Сергій Денисенко.

Діти часто не розуміють контексту і не бачать потенційної небезпеки. Наприклад, сінгапурська соцмережа «Лайкі» - додаток, в який діти викладають різні відео, лайкають один одного. А ще – сексуально танцюють, як дорослі, діляться образами на батьків, обговорюють суїцидальні фантазії… Є у цьому додатку і дорослі, які все це дивляться, коментують та пишуть дітям.

Але хто насправді ховається за різними ніками? Хто спілкується з вашими дітьми? Про що? Якими фото чи відео вони обмінюються? Яку травму це врешті може нанести дитині? І коли це розкриється - через 5, 10 чи 16 років, як сталося із пані Світланою? Тож пильнувати варто. І робити це треба вже зараз.

Анна Чайка

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