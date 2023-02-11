27 січня уряд схвалив постанову, яка забороняє на час дії воєнного стану виїзд чиновників з країни без поважних причин.

Уряд розширив список категорій жінок та чоловіків серед держслужбовців, які на час війни можуть виїхати за кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. Зміни передбачено постановою уряду №119 від 10 лютого 2023 року.

Рішенням уряду передбачено, що жінка, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка виховує дитину/дітей до 18 років, може виїхати за кордон для відвідування дитини або її супроводу. При цьому вона повинна мати закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини, документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

Чоловіки додатково повинні мати документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.

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Виїзд чиновників за кордон - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 січня президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким посадовцям дозволено виїзд за межі України виключно у службові відрядження.

27 січня Кабмін схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон в рамках службових відряджень.

Водночас, як пояснили в ДПСУ, передбачено низку винятків із правил та дозволено виїзд: батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном; для лікування за кордоном; на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що в Кабміні хочуть дозволити виїжджати у закордонні відрядження всім чоловікам призовного віку, які отримали бронювання від військового призову. Таку процедуру мають ухвалити незабаром.

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