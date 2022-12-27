Мінекономіки підготувало проект постанови, який деталізує критерії та порядок організації бронювання. Зараз документ на погодженні.

У Кабміні хочуть дозволити виїжджати у закордонні відрядження всім чоловікам призовного віку, які отримали бронювання від військового призову. Таку процедуру мають ухвалити незабаром.

Про це в інтервʼю Forbes розповіла міністр економіки України Юлія Свириденко. За її словами, "заброньовані" особи матимуть змогу безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів.

За словами міністра, наразі не стоїть завдання дозволити виїжджати всім, але є інше - допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів та угод.

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"Наразі Міністерство економіки підготувало проект постанови, який деталізує та унормовує критерії та порядок організації бронювання. Нині він перебуває на погодженні", - наголосила Свириденко.

Вона додала, що це питання - чутливе та дискусійне, й щойно буде узгоджена позиція, Мінекономіки вийде з відповідною комунікацією. Наразі працюють над переведенням бронювання в електронний формат.

Під нові критерії бронювання підпадають співробітники, які працюють у держсекторі, на підприємствах, які виконують мобілізаційні завдання, виробляють продукцію для ЗСУ та мають критично важливе значення для економіки.

Рада визначила перелік військовозобов’язаних, які можуть отримати "бронь":

особи, які працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування цих органів в особливий період;

працівники на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання, у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань;

працівники підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період;

працівники на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Критерії щодо визначення таких підприємств має ухвалити уряд України. За законом, такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

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