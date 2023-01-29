Цього тижня уряд заборонив на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

Українські чиновники для виїзду за межі країни тепер повинні за три дні до цього подавати відповідні звернення до адміністрації Державної прикордонної служби.

"Уряд визначив, що міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, кого це стосується, повинні в триденний термін надати до адміністрації Державної прикордонної служби список тих осіб, які зазначені в постанові", - повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко

Також він додав, що урядовою постановою передбачені винятки для чиновників, які хочуть виїхати за межі країни.

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"Це у разі, коли жінка або чоловік, який є одиноким батьком, можуть у виняткових випадках прослідувати до дітей, які перебувають за кордоном, до дітей до 18 років включно, або якщо вони супроводжують дітей за кордон. При цьому мають бути підтвердження того, з якою метою вони слідують. Ще один із винятків - це можливість лікування, проте це також має бути підтвердження від Міністерства охорони здоров’я, що таке лікування відбуватиметься за кордоном", - пояснив Демченко.

Крім цього, за його словами, голова Держприкордонслужби може приймати рішення щодо надання дозволу для виїзду чиновників, якщо хтось з їхніх близьких помер за кордоном.

Заборона на виїзд посадовців

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

23 січня президент Володимир Зеленський підписав указ №27/2023, згідно з яким українські посадовці матимуть можливість виїзду за межі України виключно у службові відрядження. Рішення РНБО прямо забороняє чиновникам покидати Україну в приватних цілях.

Журналісти виявили у Таїланді народного депутата Миколу Тищенка. На сайті посольства України в Таїланді з’явився анонс на 27 січня його зустрічі з українською громадою в готелі Novotel (Бангкок). Згідно з анонсом, планувалося обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд.

26 січня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Тищенка за кордон не відряджав і розпорядження на відрядження до Таїланду йому не підписував.

Того ж дня Тищенка виключили зі складу фракції і лав партії "Слуга народу" згідно з п.9.1.22 статті 9 партійного статуту.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 26 січня нагадав, що виїзд депутатів за кордон повинен бути у відповідності з рішенням РНБО. Він наголосив, що інших виїздів за кордон посадовців чи депутатів у воєнний час не буде.

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