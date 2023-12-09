Розмір штрафу буде досить відчутним, аби відбити бажання здійснити пізню прогулянку.

Верховна Рада попередньо підтримала законопроект про впровадження системи штрафів за порушення комендантської години. У першому читанні за нього проголосували 233 народні обранці, йдеться у "картці" законопроекту на сайті парламенту.

У разі остаточного ухвалення документу в Україні з’явиться юридичне поняття "порушення комендантської години". Також до Кодексу про адміністративні порушення буде додано нову статтю, в якій будуть прописані штрафи за цей вид правопорушення.

В початковому вигляді законопроект передбачає стягнення штрафу в розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 8 500 до 17 000 гривень. За повторне порушення протягом року розмір штрафу буде збільшено вдвічі.

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Також будуть передбачені штрафи для підприємців, які порушують вимоги режиму світломаскування там, де його впроваджено.

"Прийняття законопроекту сприятиме забезпеченню громадського (публічного) порядку під час дії воєнного стану та реалізації здійснення поліцією заходів правового режиму воєнного стану шляхом запровадження можливості застосування адміністративних стягнень до тих, хто ці заходи не виконує та/або порушує", – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Комендантська година в Україні

Через повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року по всій Україні було запроваджено воєнний стан та комендантську годину. Але місцеві військові адміністрації в кожному регіоні встановлюють свої межі комендантської години відповідно до безпекової ситуації.

Сьогодні у більшості регіонів комендантська година починається о 23-й годині або опівночі та закінчується о 4-й або 5-й годині ранку. Лише у Херсонській, Донецький та Луганській областях комендантська година починається о 20-й або 21-й годині і триває до 6-ї ранку.

Єдиний регіон України, де комендантської години немає взагалі – це Закарпаття.

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