Йдеться про одного з охоронців ставка, який не пустив молодиків рибалити під час комендантської години. За деякими данними, його зарубали сокирою. Вбивця відбувся "дитячим" запобіжним заходом.

На Одещині сталася сутичка між молодиками та літніми охоронцями ставка, під час якої одного пенсіонера жорстоко зарубали сокирою.

Як повідомили в регіональному главку Національної поліції, подія сталася вночі, тобто - під час комендантської години у Подільському районі - на березі ставка у Любашівській громаді.

За даними поліції, спершу стався словесний конфлікт між двома чоловіками 31-го та 34-х років, які нібито приїхали порибалити, та двома охоронцями водойми 54-х та 64-х років. Потім сварка перейшла в бійку, під час якої травми отримали всі четверо.

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В управлінні стверджують, що коли пристрасті вщухли, учасники сутички самі сповістили поліцію і викликали "швидку", яка доставила їх до лікарні.

"Лікарі діагностували всім чотирьом чоловікам тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, трьох травмованих госпіталізували, а одному призначили амбулаторне лікування. За кілька днів, один з госпіталізованих, 64-річний охоронець, помер у лікарні", - розповіли у регіональному главку.

Встановлено, що смертельні травми пенсіонеру завдав 34-річний учасник бійки. Наразі йому повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкоджені, що спричинило смерть (ч. 2 ст. 121 ККУ). Молодику загрожує до десяти років тюрми.

Треба зазначити, що цьому чоловіку призначено "дитячий" запобіжний захід – нічний домашній арешт. Рішення щодо притягнення інших фігурантів буде прийматися після отримання висновків судово-медичних експертиз.

У поліції кажуть, що за фактом події розпочато ще кілька кримінальних проваджень – зокрема, через завдання легких тілесних ушкоджень, та ушкоджень середньої тяжкості.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, пенсіонер отримав дуже тяжкі травми (переломи тощо), його товариш - у тяжкому стані. За деякими даними, у бійці брали участь більше людей, а загиблий отримав удари сокирою. Також у соцмережах з’явилася інформація, що нібито один із рибалок має впливових родичів. Так це чи ні, наразі невідомо.

У Києві голова райсуду на смерть збив нацгвардійця

Нагадаємо, що 26 травня резонансною подією став випадок вбивства українського військового, якого насмерть в Києві збив голова Макарівського райсуду Олексій Тандир.

За даними ДБР, в його авто була знайдена пляшка алкоголю, тому в нього візьмуть біоматеріали для перевірки, чи знаходився він в адекватному стані під час кермування машиною.

Як зазначила речниця ДБР Ольга Чиканова, йому погрожує 10 років в'язниці. Наразі Тандир намагається уникнути покарання та відмовляється проходити медогляд.

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