На Одещині сталася сутичка між молодиками та літніми охоронцями ставка, під час якої одного пенсіонера жорстоко зарубали сокирою.
Як повідомили в регіональному главку Національної поліції, подія сталася вночі, тобто - під час комендантської години у Подільському районі - на березі ставка у Любашівській громаді.
За даними поліції, спершу стався словесний конфлікт між двома чоловіками 31-го та 34-х років, які нібито приїхали порибалити, та двома охоронцями водойми 54-х та 64-х років. Потім сварка перейшла в бійку, під час якої травми отримали всі четверо.
В управлінні стверджують, що коли пристрасті вщухли, учасники сутички самі сповістили поліцію і викликали "швидку", яка доставила їх до лікарні.
"Лікарі діагностували всім чотирьом чоловікам тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, трьох травмованих госпіталізували, а одному призначили амбулаторне лікування. За кілька днів, один з госпіталізованих, 64-річний охоронець, помер у лікарні", - розповіли у регіональному главку.
Встановлено, що смертельні травми пенсіонеру завдав 34-річний учасник бійки. Наразі йому повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкоджені, що спричинило смерть (ч. 2 ст. 121 ККУ). Молодику загрожує до десяти років тюрми.
Треба зазначити, що цьому чоловіку призначено "дитячий" запобіжний захід – нічний домашній арешт. Рішення щодо притягнення інших фігурантів буде прийматися після отримання висновків судово-медичних експертиз.
У поліції кажуть, що за фактом події розпочато ще кілька кримінальних проваджень – зокрема, через завдання легких тілесних ушкоджень, та ушкоджень середньої тяжкості.
Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, пенсіонер отримав дуже тяжкі травми (переломи тощо), його товариш - у тяжкому стані. За деякими даними, у бійці брали участь більше людей, а загиблий отримав удари сокирою. Також у соцмережах з’явилася інформація, що нібито один із рибалок має впливових родичів. Так це чи ні, наразі невідомо.
У Києві голова райсуду на смерть збив нацгвардійця
Нагадаємо, що 26 травня резонансною подією став випадок вбивства українського військового, якого насмерть в Києві збив голова Макарівського райсуду Олексій Тандир.
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Як зазначила речниця ДБР Ольга Чиканова, йому погрожує 10 років в'язниці. Наразі Тандир намагається уникнути покарання та відмовляється проходити медогляд.