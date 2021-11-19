Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський наголошує, що місткість українських пунктів тимчасового перебування нелегальних мігрантів недостатня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.
Відповідаючи на запитання, чи готові в Україні пункти тимчасового перебування нелегальних мігрантів в контексті ратифікації Україною Угоди з Європейським Союзом про реадмісію, Монастирський розповів:
"Пункти тимчасового перебування іноземців в Україні створено, й вони існують. Їхня місткість, на жаль, не така велика, як ми б цього хотіли. Сьогодні вільних місць в ПТПІ - до 500... І ми вже сьогодні розуміємо, в разі, якщо буде розвиватися негативний сценарій прориву мігрантів на територію України, ми розглядаємо інші сценарії додаткових потужностей пунктів перебування іноземців".
Стосовно власне реадмісії міністр зауважив, що приклади з Польщею та Литвою показали: Республіка Білорусь "не виконує умови цієї угоди".
Читайте такожУ лісі на польсько-білоруському кордоні загинула однорічна дитина"І не відбувається згідно з цією угодою видача і приймання мігрантів, які перетнули, все ж таки, кордон з Польщею і Литвою. Тому нам у цьому плані доведеться розраховувати на власні сили та на об'єднані сили з Європейським Союзом", - сказав Монастирський.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроект, що пропонує запровадити мораторій на розміщення таборів біженців на території України.
Міграційна криза на кордоні Білорусі
З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.
Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.
Україна посилила охорону кордону у зв'язку із цією ситуацією. Зокрема, уряд виділив Державній прикордонній службі 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності держави.
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