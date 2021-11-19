Сьогодні у ПТПІ України є лише до 500 вільних місць.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський наголошує, що місткість українських пунктів тимчасового перебування нелегальних мігрантів недостатня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

Відповідаючи на запитання, чи готові в Україні пункти тимчасового перебування нелегальних мігрантів в контексті ратифікації Україною Угоди з Європейським Союзом про реадмісію, Монастирський розповів:

"Пункти тимчасового перебування іноземців в Україні створено, й вони існують. Їхня місткість, на жаль, не така велика, як ми б цього хотіли. Сьогодні вільних місць в ПТПІ - до 500... І ми вже сьогодні розуміємо, в разі, якщо буде розвиватися негативний сценарій прориву мігрантів на територію України, ми розглядаємо інші сценарії додаткових потужностей пунктів перебування іноземців".

Стосовно власне реадмісії міністр зауважив, що приклади з Польщею та Литвою показали: Республіка Білорусь "не виконує умови цієї угоди".

Читайте такожУ лісі на польсько-білоруському кордоні загинула однорічна дитина"І не відбувається згідно з цією угодою видача і приймання мігрантів, які перетнули, все ж таки, кордон з Польщею і Литвою. Тому нам у цьому плані доведеться розраховувати на власні сили та на об'єднані сили з Європейським Союзом", - сказав Монастирський.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроект, що пропонує запровадити мораторій на розміщення таборів біженців на території України.

Міграційна криза на кордоні Білорусі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Україна посилила охорону кордону у зв'язку із цією ситуацією. Зокрема, уряд виділив Державній прикордонній службі 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності держави.

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Автор: Таня Поляковська