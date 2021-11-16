Атмосфера на прикордонному пункті Брузги-Кузниця залишається напруженою.

Біженці взяли штурмом білорусько-польський кордон, кидаючи у польських військових камінням.

Про це повідомляє прес-служба міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

Зазначається, що нелегали також мали предмети з запальною сумішшю. Польські служби намагалися відтіснити мігрантів від кордону за допомогою водометів.

Атмосфера на прикордонному пункті Брузги-Кузниця залишається напруженою. Повідомляється про сотні біженців, які сходяться до колючого дроту з наміром незаконно перетнути кордон й потрапити до ЄС.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та країн ЄС

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада в Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилася посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі.

Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна більше не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС – таким чином офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу ввела надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО ухвалила рішення про посиленні охорони кордону і підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

11 листопада глава МВС Денис Монастирський заявив, що кордон з Білоруссю додатково охороняти 8,5 тисячі військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії та поліцейських.

Автор: Яна Ставська