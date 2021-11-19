Крім того, про неприпустимість перетину держкордону їх інформуватимуть через мобільні гучномовці.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що незаконним мігрантам при спробі перетину кордону України з Білорусі будуть розсилатися смс-повідомлення арабською та англійською мовами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Монастирський сказав під час виступу у Верховній Раді на Годині запитань до уряду.

"Пропаганда країни-агресора ніколи не втратить можливості розіграти карту нагнітання пристрастей у разі негативного розвитку ситуації. Тому особливу увагу ми звертаємо на стратегічні комунікації та готуємо потужну інформаційну кампанію. Громадяни України мають чітко зрозуміти, що відбувається, усвідомлювати всю потенційну небезпеку міграційної кризи, знати, яким чином, кого і як будуть сповіщати у випадку виявлення нелегальних мігрантів у прикордонних районах", - сказав Монастирський.

Він сказав, що для інформування мігрантів про неприпустистиміть перетину держкордону та протиправної поведінки будуть використовуватись мобільні пристрої звукопідсилення.

"Також передбачена розсилка попереджувальних текстових звернень арабською та англійською мовами через українських операторів стільникового зв'язку", - сказав Монастирський.

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Як повідомляв УНІАН, з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Україна посилила охорону кордону у зв'язку із цією ситуацією. Зокрема, уряд виділив Державній прикордонній службі 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності держави.

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Автор: Віталій Саєнко