Кошти будуть витрачені на створення необхідних умов для виявлення та припинення незаконного перетину кордону.

Кабінет міністрів виділив Державній прикордонній службі України 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності держави.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку економіки.

"Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету та спрямовані на закупівлю сировини для виготовлення спіральної колючо-ріжучої стрічки типу "Єгоза" з метою забезпечення охорони державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

За словами першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко, кошти будуть витрачені на створення необхідних умов для виявлення та припинення незаконного перетину кордону.

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"Суверенітет і територіальна цілісність нашої держави, безпека громадян - найголовніші завдання Уряду. Тому надзвичайно важливим є своєчасне здійснення заходів з інженерно-технічного облаштування державного кордону", - цитує міністра прес-служба Мінекономіки.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

Крім того, з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Україна посилила охорону кордону у зв'язку із цією ситуацією. Голова МВС Денис Монастирський заявив, що в прикордонних областях України можуть запровадити надзвичайний стан у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

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Автор: Богдан Слуцький