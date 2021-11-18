Мігрантів, які незаконно перетнули кордон України, пропонують позбавляти права на отримання статусу біженця та висилати.

У Верховній Раді пропонують запровадити мораторій на розміщення таборів біженців на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект №6312 зареєструвала позафракційний народний депутат Оксана Савчук (партія "Свобода").

У коментарі УНІАН депутат уточнила, що мораторій повинен бути введений на території України до закінчення російсько-української війни, повернення окупованих територій та повернення внутрішньо переміщених осіб на звільнені від окупації території.

Законопроект передбачає, що мігранти, які незаконно перетнули державний кордон України і яких затримано під час такої спроби, позбавляються права на отримання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, і їх висилають з території України. Таким особам пропонується заборонити в’їзд в Україну строком від шести місяців до трьох років.

Законопроектом передбачається заборона органам влади укладати угоди та договори про розміщення таборів біженців.

Як пояснила Савчук, цей законопроект підготовлено, бо "польська міграційна проблема може стати українською проблемою".

Поки що тексту документа немає на сайті ВР.

Міграційна криза на кордоні Білорусі

На польсько-білоруському кордоні спостерігається напружена ситуація через міграційну кризу.

Читайте такожУ лісі на польсько-білоруському кордоні загинула однорічна дитинаУряд у Варшаві звинувачує Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна більше не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС - таким чином офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

10 листопада РНБО України ухвалила рішення про посилення охорони кордону та підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

Сьогодні Верховна Рада дозволила українським прикордонника застосовувати силу і зброю для захисту кордону.

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Автор: Надя Пришляк