Вони можуть розраховувати на 11600 тисяч гривень допомоги.

Українці на окупованій території, які постраждали внаслідок підтоплень після підриву росіянами Каховської ГЕС ГЕС, зможуть отримати одноразову допомогу, якщо виїдуть на підконтрольні Україні землі.

Як повідомила глава Мінреінтеграції Ірина Верещук, право на допомогу матимуть й ті, хто виїде з окупованої території потім.

За її словами, йдеться про 5000 грн від українського уряду, а також ще 6600 грн від Міжнародної організації з міграції ООН. Верещук пояснила, що розраховувати на ці виплати можуть люди, які з 6 червня виїхали з підтоплених районів тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області на підконтрольну Україні територію.

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"Наприклад, жителі Олешок, Голої Пристані тощо... Таке право матимуть також ті, хто виїде з тимчасово окупованої території потім. Зараз нам відомо про те, що люди масово почали виїжджати з ТОТ. Вони шукають будь-які шляхи і можливості для цього. Власне, ми їх чекаємо, і всі вони можуть претендувати на таку допомогу", — підсумувала міністр.

Ситуація в Херсонській області після підриву дамби Каховської ГЕС

Російські окупанти знищили Каховську ГЕС 6 червня, що викликало масштабні підтоплення. Наразі з більшості населених пунктів вода пішла. У Херсонській області станом на ранок 22 червня все ще підтоплено 3 населених пункти (214 будинків) на правому березі та 17 населених пунктів на окупованому лівому березі.

Після підриву дамби безліч людей залишилися без доступу до води, і ситуація буде критичною тривалий час. У Херсоні (мікрорайон "Острів") подадуть технічну воду через систему водопостачання, а після і питну, вже цього тижня. Однак в північній частині області терміни відновлення водопостачання навіть не прогнозують.

На щастя, близько 80% енергетичного обладнання після потопу вціліло, а тому вже з середини наступного тижня почнуть приєднувати до мережі херсонський мікрорайон Корабел. Відновлення електропостачання в області очікується за 1-2 місяці.

Наразі мешканці південних регіонів почали повертатися до своїх домівок.

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