Ворог намагається вистежувати волонтерів і атакувати.

Після підриву дамби Каховської ГЕС десятки населених пунктів були затоплені і залишилися без доступу до придатної для використання питної води. Прифронтові населені пункти ворог продовжує інтенсивно обстрілювати, але це не зупиняє волонтерів, які підвозять в постраждалий регіон таку необхідну воду і продукти, йдеться в сюжеті "Радіо Свобода".

Один з цих сміливих людей – далекобійник Сергій, який жартома називає свою вантажівку "Драконом".

"З одного боку ніби як і милий, а з іншого – якщо захоче, то буде лютим", – говорить Сергій про свій транспорт, який тепер допомагає вижити жителям населених пунктів, які понад півроку живуть без електрики, а тепер залишилися і без води.

Говорячи про те, чому зважився взяти на себе настільки небезпечну місію, Сергій каже, що "корисним хочеться бути хоч у чомусь".

"Ми допомагає людям не тільки в плані продовольства, підтримуємо морально. Вони розуміють, що вони не забуті. Наша робота не залишається непоміченою. Нам не треба медалей, нам вистачить "спасибі" і пиріжка. Сили і на завтра, і на післязавтра, і взагалі є. Каску і вперед!", – зазначає далекобійник.

Волонтери кажуть, що пересуватися в прифронтових населених пунктах потрібно дуже швидко - вони добре проглядаються.

"Розвантажимося і виїжджаємо до них. І чим швидше – тим краще. Поки ці нехороші росіяни не придумали, як нас знайти", – зазначає Сергій.

Місцеві жителі додають – напередодні приїзду волонтерів ворог запускав по регіону дрони, і населення, яке очікує на гуманітарну допомогу, було змушене ховатися.

Ситуація в Херсонській області після підриву дамби Каховської ГЕС

У зоні можливого підтоплення після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС опинилися десятки населених пунктів. До цього часу з більшості населених пунктів вода пішла. На Херсонщині до ранку 22 червня все ще підтоплено 3 населених пункти (214 будинків) на правому березі та 17 населених пунктів на окупованому лівому березі.

Після підриву дамби безліч населених пунктів залишилося без доступу до води, і ситуація буде критичною тривалий час. У Херсонській ОВА прогнозували, що у Херсоні (мікрорайон "Острів") подадуть технічну воду через систему водопостачання, а після і питну, вже цього тижня. Але в північній частині області терміни відновлення водопостачання поки навіть не прогнозують.

Відомо, що близько 80% енергетичного обладнання після потопу вціліло. В ОВА кажуть, що з середини наступного тижня почнуть приєднувати до мережі херсонський мікрорайон Корабел. Відновлення електропостачання в області очікується за 1-2 місяці.

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