Це 3 населених пункти на правому березі р. Дніпро на Херсонщині та 3 громади на Миколаївщині.

На сьогодні підтопленими через теракт на Каховській ГЕС залишаються 6 населених пунктів на підконтрольних територіях України.

Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. Зокрема, на Херсонщині на ранок 23 червня спостерігається поступове зниження рівня води, що нині перебуває на позначці 8 см (з початку доби рівень знизився на 2 см). Підтоплено 3 населених пункти (86 будинків) на правому березі р. Дніпро.

Минулої доби рятувальники відкачали воду з 68 підвалів та будинків, з початку робіт - з 767 приміщень. На Миколаївщині залишаються підтопленими 746,6 га сільськогосподарських угідь та 191,9 га необроблених сільськогосподарських земель на територіях 3-х територіальних громад Баштанського району в зоні річки Інгулець.

Відео дня

Минулої доби підрозділами ДСНС відкачано воду з 4 домогосподарств, з початку рятувальних робіт - з 185 домогосподарств.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські військові підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок теракту десятки населених пунктів як на підконтрольній, такі на окупованій території Херсонської, а також Миколаївської областей затопило.

Пік підняття рівнів води припав на 8 червня, після чого поступово вода почала відходити.

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