Від Ужгорода до Бахмута: ялинки воєнного часу

Через перехід України на новий церковний календар, міські новорічні ялинки цьогоріч засвітили раніше – напередодні або у День святого Миколая (віднині відзначається 6 грудня). УНІАН дізнавався, у яких містах зелені красуні встановили, у яких ні, та чому.

Перед керівництвом українських міст вже вдруге за час війни напередодні зимових свят постає питання доцільності встановлення ялинок. Частина українців вважає, що на це не варто витрачати кошти, мовляв, краще акумулювати їх на підтримку Сил оборони. Інші хочуть відчути святкову атмосферу та отримати хоч трішки позитиву у ці складні часи. Особливо це стосується дітей, психіка яких травмована через війну.

Тому "ялинкова картина" цього року виглядає по-різному. Одні міста таки встановили новорічні дерева, переважно за кошти меценатів, а інші вирішили не робити цього.

З ялинками на площах, але без гулянь

У кількох містах України вирішили встановити новорічні ялинки, аби підтримати традицію. Зокрема, це Київ, Львів, Одеса, Ужгород, Івано-Франківськ. Масових гулянь та святкувань там, звичайно ж, не буде. Адже масові заходи, з великою ймовірністю, можуть стати ціллю ворожих ракетних ударів.

Вогні на головній ялинці країни запалили 6 грудня на Софійській площі у Києві. Її висота становить 12 метрів. Вона штучна та прикрашена іграшками-серцями у кольорах державного прапора, а на верхівці красується тризуб. Ялинку встановили і прикрасили за кошти меценатів. Тема локації − "Хоробрі серця" − присвячена українським захисникам і захисницям.

Поруч із ялинкою є фотозона у вигляді серця, яка теж присвячена захисникам України. Там розміщені маленькі ялинки, оздоблені жовтими й синіми серцями. Кожен відвідувач може забрати із собою одну прикрасу на згадку, залишивши донат. Задонатити можна через qr-коди, які надають благодійні та волонтерські організації, що долучились до ініціативи.

У Львові новорічну ялинку засвітили напередодні Дня святого Миколая – ввечері 5 грудня. Її встановили у центрі міста, навпроти оперного театру. Дерево заввишки 14 метрів місту подарувало подружжя Йосип та Галина Панас із Білогорщі. Ялинка росла на їхньому подвір’ї понад 20 років.

Головну ялинку Львова прикрасили світловою ілюмінацією, яку закупили ще у 2018 році, а на верхівці замість зірки розмістили протитанкового "їжака". На міську ялинку з бюджету не виділяли жодних коштів. Її підсвітка впродовж свят є досить економною.

В Одесі другий рік поспіль головну ялинку міста встановлюють не на Думській площі, а на вулиці Дерибасівській. Її висота – 20 метрів. Цьогоріч новорічне "дерево" прикрасили елементами традиційного українського орнаменту та синьо-жовтою стрічкою, верхівку вінчає різдвяна зірка.

У мерії зазначили, що всі роботи зі встановлення ялинки виконані коштом одеських підприємців.

"Ми довго вивчали це питання – чи потрібно встановлювати ялинку... Та вирішили, що у дітей, попри війну, повинне бути свято. Тому було ухвалено рішення встановити традиційну ялинку, яка перебуває на балансі міськради. Але всі декорації встановлені за небюджетні кошти", - розповіли у міській раді.

Також у центрі міста облаштовані фотозони з фігур, які світяться, працює резиденція Святого Миколая, а в ній - поштомат для "листів мрії".

Головну ялинку Ужгорода заввишки 18 метрів встановили у центрі міста, на площі Шандора Петефі. Дерево є штучним, його придбали ще у 2021 році.

Ялинку встановили, як і торік, за кошти меценатів. Прикрасили її світлодіодною гірляндою, на верхівці сяє тризуб. Крім ялинки, Ужгород прикрашатиме вулична ілюмінація.

У Тернополі торік ялинку не встановлювали, бо вважали, що це недоречно під час війни. Однак цьогоріч вирішили відкрити. За словами мера міста Сергія Надала, з таким проханням до нього звернулися діти військовослужбовців.

"Діти Героїв, які віддали життя на війні, діти захисників, які зараз на фронті, висловилися за встановлення ялинки. Можливо, через те, що торік їздили до сусідніх міст, щоб побачити прикрашену ялинку. Можливо, через те, що їм дуже потрібне різдвяне диво. І саме діти наших Героїв запропонували, щоб ця ялинка стала символом нашої майбутньої перемоги", - написав мер у Facebook.

Тернопільська ялинка, як і в попередні роки, є штучною, висотою 18,5 метра. Її оздобили іграшками ручної роботи, які виготовили вихованці садочків та шкіл, представники закладів культури і переселенці. Витрати на електроенергію для ілюмінації ялинки, за даними мерії, взяли на себе небайдужі підприємці.

В Івано-Франківську на Вічевому майдані встановили символічну "Ялинку перемоги". Її каркас виготовив ще торік колектив вищого професійного училища. Для облаштування використали 50 метрів піксельної тканини. На ялинці розмістили саморобні прикраси, авторами яких стали місцеві учні. Також дерево має альтернативне джерело освітлення.

У мерії заявили, що місто не витрачало коштів на встановлення ялинки.

Ялинки у метро та укритті

У Харкові задля безпеки містян вирішили продовжити торішню традицію та встановили символ нового року у метрополітені. Головна ялинка міста з’явилася на станції "Університет". Офіційного відкриття цього року не влаштовували.

Ще одну зелену красуню встановили на станції "Історичний музей", а поряд з нею – будиночок святого Миколая. Святкову композицію прикрасили ілюмінацією та різдвяним декором.

Жителі Харкова в цілому позитивно ставляться до такої ініціативи під час війни, адже новорічні ялинки та ілюмінація у метро підіймають їм настрій у ці непрості часи. Ялинка сприймається як підтримка, дає надію на краще і віру у перемогу. На думку містян, особливо це важливо для дітей.

У прифронтовому Запоріжжі міської ялинки, встановленої на відкритій місцевості, цьогоріч також не буде. За словами секретаря міськради Анатолія Куртєва, найголовніша причина – безпека людей та запобігання масовим скупченням громадян. Однак, щоб повністю не залишити дітей без ялинки, її встановили у мультифункціональному укритті "Незламний хаб".

Куртєв запевнив, що жодної додаткової копійки з міського бюджету на це не виділялось. Для створення святкової атмосфери були використані ялинка та прикраси, придбані у попередні роки, а також патріотичні іграшки від громадської організації "Запорізькі Берегині". Кожна іграшка має автентичний дизайн і створювалася вручну.

Доступ до "Незламного хабу", який функціонує як укриття, відкритий цілодобово. Туди можна прийти, щоб просто помилуватись ялинкою, або відвідати якийсь із новорічних заходів.

Не на часі

У деяких містах України вирішили ялинки не встановлювати. Зокрема, Рівне без офіційного новорічного дерева вже другий рік поспіль. Торік проти такої ідеї проголосували містяни. Цього року це рішення ухвалила міська влада, пояснивши, що це недоречно під час війни.

Однак без ялинки місто не залишилося. На Європейській площі її встановив місцевий ТРЦ. На відкриття запросили ветерана війни Олександра "Терена" Будько. Щоб віддячити захисникам, бізнес передав донат на суму 100 тисяч гривень побратимам Олександра, які виконують бойові завдання.

Не будуть спеціально встановлювати новорічні дерева у Чернігові та Сумах.

Місцева влада Чернігова вважає, що святкування зараз не на часі. Проте місто все ж прикрасять святковою ілюмінацією.

"Ялинки не буде, але буде ілюмінація, яка не коштує для нас грошей. Щоб вона в парках, на Валу, Алеї Героїв, у парку Хмельницького, на стометрівці створювала хоча б якийсь настрій – це треба зробити", - заявив в.о. чернігівського міського голови Олександр Ломако.

У Сумах вирішили прикрасити три живі ялинки біля фонтану "Садко". У мерії раніше повідомляли, що бюджетні кошти на це використовуватися не будуть: необхідні монтажно-демонтажні роботи проведуть коштом благодійників. Торік штучну ялинку у місті теж не встановлювали.

У Луцьку теж вже традиційно прикрасять три новорічні ялинки, які ростуть у центрі міста - на Театральній площі. За словами мера міста, для цього використають старі іграшки, кошти на закупівлю нових прикрас не витрачатимуть.

Головна ялинка – під Бахмутом

"Головна ялинка не у Києві, а тут, під Бахмутом", - так кажуть про невеличке новорічне дерево на перехресті дороги Бахмут – Часів Яр – Костянтинівка на Донеччині. Від неї – 6 кілометрів до лінії фронту. Цією дорогою українські військові їдуть на Бахмут, Кліщіївку, Іванівку.

Ялинку встановив волонтер з Часового Яру Євген Ткачов. Стовп, до якого вона примотана скотчем, помітно посікли уламки, поруч майже марсіанський пейзаж.

"Це для військових, для людей, які проїжджають повз", - каже Євген.

Волонтер розповідає, що ідея її встановити виникла сама по собі.

"Знайшов ялинку, щось витягнув з коробки з новорічними прикрасами – вже значно пізніше зрозумів, що випадково взяв жовті кулі та блакитну гірлянду – і дуже швидко встановив на трасі. Поспішали, бо місце – пристріляне. Вважаю, що це не просто так, це – поздоровлення нашим захисникам від Бога", - зазначив пан Євген.

За його словами, військові позитивно сприйняли його ідею.

"Я навіть бачив сльози на очах. Хтось розуміє, що, можливо, бачить новорічну ялинку востаннє. Хтось згадує сім’ю, – ділиться волонтер. – Було кілька повідомлень, у яких хлопці розповідали, що втратили мотивацію, втомились від новин про "золоту бруківку". Але побачили ялинку, згадали, навіщо вони на війні. А хтось сказав, що це нагадування про Різдво, про Ісуса, про перемогу життя над смертю".

Мирослава Бзікадзе, Лариса Козова, Наталія Петерварі, Андрій Вацик, Влад Абрамов