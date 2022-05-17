Відновлення ринку праці: кого шукають і які зарплати пропонують

Не зважаючи на продовження війни, в нашій країні почалося поступове відновлення ринку праці, і бізнес почав активніше шукати робітників. УНІАН розбирався, які спеціальності найбільш актуальні і які заробітні плати готові платити громадянам в середині держави та закордоном.

Майже три місяці агресивна путінська Росія веде проти України повномасштабну війну, яка значно позначилася на економічній спроможності нашої держави. Зокрема, суттєво скоротилася бізнес-активність громадян, що стало наслідком, особливо у перший місяць воєнних дій, значного зменшення кількості вакансій і скорочення наявного персоналу.

Станом на зараз ситуація починає налагоджуватися у відносно спокійних областях та у тих регіонах, де зменшується інтенсивність воєнних дій - люди стали активніше шукати роботу. За останній місяць, за даними кадрового порталу grc.ua, приріст резюме склав 15 відсотків. Активність пошукачів теж виросла – кількість відгуків на вакансії, якщо порівнювати з попереднім місяцем, збільшилася на 20 відсотків.

Що ж стосується роботодавців, вони також починають відновлювати робочі процеси й розміщують на кадрових порталах вакансії різних спеціальностей. Проте кількість пропозицій роботи наразі набагато нижча за кількість охочих отримати цю роботу.

За даними Державної служби зайнятості, в квітні на 25 326 вакансій претендувало 283 356 безробітних, тобто конкуренція на одне робоче місце складала майже 12 осіб. Проте, є професійні сфери, в яких цей показник набагато вищий через майже повну відсутність пропозицій роботи.

При цьому, враховуючи ті сигнали, які подають представники влади, у держави немає достатньо коштів, щоб підтримати у повному обсязі усіх громадян.

"Частина економіки не працює, а отже ресурсів на соціальний захист у країни менше", - зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Якщо війна триватиме ще більше, ніж три-чотири місяці, знадобляться болісні заходи, що передбачають суттєве підвищення податків та скорочення видатків", - попередив міністр фінансів Сергій Марченко.

Тому важливо вже зараз пристосуватися до нових умов на ринку праці та знайти там місце для себе, щоб забезпечити собі і своїй родині комфортний рівень життя.

Пріоритети на ринку праці

За майже три місяці кривавої та руйнівної війни в Україні суттєво змінився ринок праці. Деякі професії стали більш затребуваними, деякі – навпаки зараз неактуальні. Багато кому доводиться міняти кваліфікацію, вчитися новим навичкам, аби пристосуватися до нових реалій.

За аналітикою сервісу OLX Робота, в цих нових умовах зберігається відносно стабільний попит на вантажників, продавців, охоронців та сторожів, кур’єрів, доглядальниць, швачок, прибиральників, різноробочих та будівельників.

"Останні з'явилися у списку популярних професій саме під час війни. Нині їх потребує більше тисячі роботодавців, для відновлення зруйнованої інфраструктури. Також враховуючи відтік кадрів, залучених до лав збройних сил та тероборони, можна очікувати, що роботодавці активніше будуть шукати спеціалістів логістичної сфери. Актуальними стає й оборонний сектор та медицина", - йдеться в дослідженні.

Водночас, за даними кадрового порталу grc.ua, найскладніше зараз знайти роботу юристам, страхувальникам, працівникам сфери обслуговування, освітянам та науковцям, домашньому персоналу, спеціалістам, які працювали в сфері автомобільного бізнесу, закупівель. Для них зараз найменше актуальних вакансій.

Найбільше пропозицій роботи відкрито у Києві (34 відсотки від усіх актуальних на сайті), Львівській області (18 відсотків) та Дніпропетровській області (9 відсотків). Проте й рівень конкуренції тут набагато вищий, аніж в інших регіонах України.

Оплата праці в Україні

За даними кадрового порталу grc.ua, середня зарплата в усіх відкритих вакансіях в різних регіонах України сьогодні становить 18 700 гривень, що нижче на 10 відсотків, порівнюючи з довоєнним періодом. Проте таку заробітну плату платять далеко не всім спеціалістам.

Вищі зарплати пропонують ІТ-фахівцям (понад 25 000 гривень). Найменші зарплати у сфері автомобільного бізнесу (в середньому 11 000 гривень), у виробництві та сільському господарстві (у середньому 13 300 гривень), у сфері послуг (11 500 гривень).

Найвищі заробітні плати пропонують зараз у Києві, який поступово повертає лідерські позиції, які втратив на початку війни. В середньому у столиці пропонують зарплати на рівні 26 000 гривень.

Серед регіонів з високою середньою заробітною платою - Дніпропетровська область (25 600 гривень), Львівська область (24 800 гривень), Полтавська область (23 400 гривень) та Одеська область (23 000 гривень).

"Гарна новина в тому, що для деяких професій українські роботодавці пропонують зараз оплату стільки ж, як і у довоєнний період. Також варто не забувати, що частина переміщених українців може залишитись працювати за кордоном. При цьому кількість вакансій по Україні зростатиме", – розповіла УНІАН керівниця напрямку OLX Робота та Сервіси Марія Абдулліна.

При цьому, як підкреслила віцепрезидентка з персоналу компанії Carlsberg Ukraine Марина Харрісон, попри те, що з відновленням роботи бізнесу потрібними стають робочі руки, спочатку їх шукають серед наявних кадрів, а уже у другу чергу – шукають ззовні за допомогою сервісів з пошуку роботи.

"Ми зробили все, щоб зберегти робочі місця, та від першого дня війни продовжуємо виплачувати заробітну плату. Хтось продовжує працювати так само, як і до війни, хтось проявив адаптивність та гнучкість – і освоїв нові навички. При появі нових вакансій ми спочатку пропонуємо їх нашим колегам, тільки після цього продовжуємо пошук ззовні. Це дозволяє зберегти цілісність команди та підтримати наших колег", - зазначила Харрісон.

Робота закордоном

Через військову агресію Росії про України країни Євросоюзу максимально спростили можливість прийому українців. Громадяни мають право на тимчасовий захист без тривалих бюрократичних процедур. Цей статус серед іншого, надає доступ до легального працевлаштування.

Найчастіше користувачі, за даними порталу OLX Робота, відгукуються на вакансії в категорії "Робота за кордоном" в країнах Європи та Близького Сходу. Загальна зацікавленість пошукачів сервісу роботою спостерігається на пропозиції від роботодавців із Польщі, Німеччини та Чехії.

Сусідня Польща є лідером за кількістю переселенців з України. Так, на початку травня у базі даних PESEL (польський ідентифікаційний номер) вже зареєстровано 400 тисяч українців працездатного віку.

В цей же період на OLX розміщено 572 вакансії про роботу в Польщі. Пошукачі можуть розраховувати на середню заробітну плату майже в 4 900 злотих (33 000 гривень).

При цьому у Польщі можна працевлаштуватись без додаткових документів та перебувати на території країни до 18 місяців.

Загальна кількість українських переселенців у Німеччині у травні становить 280 тисяч осіб. Ця західноєвропейська країна є популярною і серед користувачів ОLX Робота. На початок травня на сервісі опубліковано 329 актуальних вакансій роботи в Німеччині. В середньому пошукачам пропонують плату у 1 640 євро (50 000 гривень).

Що стосується Чехії, то на сайті з пошуку роботи OLX розміщено півтори сотні пропозицій роботи. Середня плата, яку роботодавці пропонують пошукачам з України, - 31 725 крон (40 000 гривень).

"Зараз визначальним у рішеннях українців їхати за кордон, крім рівня зарплат та наявності роботи всередині країни, є фактор безпеки. Зокрема, ми фіксуємо, що найактивніше на закордонні вакансії відгукуються пошукачі на Львівщині та Івано-Франківщині, де висока конкуренція через насиченість ринку внутрішньо переміщеними українцями. Також серед лідерів Київська, Одеська та Дніпропетровська області", - розповіла УНІАН керівниця напрямку OLX Робота та Сервіси Марія Абдулліна.

Водночас, як підкреслила експертка, після звільнення півночі країни від окупантів, українці почали поступово повертатись додому. Більш ніж половина тих, хто залишив Україну через війну, планують найближчим часом або трохи пізніше повернутися додому.

"Ще понад 40 відсотків збираються повертатись на батьківщину після завершення війни. Українці прагнуть працювати вдома та відновлювати економіку, адже країна без них ніяк", - додала Абдулліна.

Зараз українська економіка перебуває у невизначеному стані, оскільки невідомо, скільки ще буде тривати війна. Проте бізнес по трохи поступово відновлюється, з’являються нові вакансії, хоча їх кількість незрівнянно менша з кількістю тих, хто шукає роботу.

Заробітні плати в Україні все ще в більшості своїй менші від початку повномасштабного вторгнення, а попиту на деякі спеціальності взагалі немає. Проте зараз найважливіше знайти собі місце у ці складні часи на ринку праці, аби прогодувати себе і свою сім’ю. А після перемоги повернеться попит на більшість вакансій і заробітні плати виростуть, як і купівельна спроможність громадян під час відновлення економіки.

Богдан Слуцький