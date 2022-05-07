Він підкреслює, що Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області - це Україна.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що будь-які заяви Росії про "референдуми" та "народні республіки" - абсолютно нікчемні.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Будь-які заяви Росії про "референдуми, народні республіки, приєднання тієї чи іншої окупованої частини" абсолютно нікчемні. Нічого цього не буде, крім одного - збільшення кількості знищених окупантів. Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області - це Україна", - наголосив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планували на початку травня провести в окупованій Херсонській області референдум з проголошення так званої "Херсонської народної республіки".

Розвідка США повідомляє, що Росія спробує "приєднати" Донецьку та Луганську області до "середини травня", також в планах росіян анексія Херсонської області та створення "ХНР".

РФ "може спробувати провести фіктивні референдуми, щоб спробувати додати видимість демократичної чи виборчої легітимності".

Як повідомлялося, нещодавні заяви окупаційної адміністрації у Херсоні щодо "неможливості" повернення міста під контроль України, ймовірно, свідчать про намір Росії здійснити сильний політичний та економічний вплив у Херсоні в довгостроковій перспективі.

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