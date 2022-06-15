За словами Олексія Данілова, РФ почне просто призначати управляти незаконними адміністраціями росіян.

Росія, ймовірно, не проводитиме псевдореферендумы на тимчасово окупованих територіях. Раніше це була ширма для легітимізації незаконного приєднання регіонів. А тепер РФ почне призначати росіян в так звані адміністрації. Таким чином, агресор навіть не спробує легітимізувати свої дії.

Відповідною думкою поділився секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

"Це класична форма. Спочатку взяти допомогу тих зрадників, які погодилися на певний період часу очолювати органи, але тепер РФ зриває всі маски і ставить росіян на управління тими територіями, які захоплені. Це ще раз говорить про те, що вони не будуть, ймовірно, проводити "референдуми", а будуть просто росіян призначати на посади", — повідомив Данілов.

За словами секретаря РНБО, такими діями РФ відмовляється навіть від спроб легітимізувати окупацію. Вона просто збирається відкрито анексувати території.

Нагадаємо, тиждень тому видання "Медуза" з посиланням на джерела в Кремлі розповіло, як РФ вчинить з тимчасово окупованими територіями. Країна-агресор планує створити "новий російський округ". Згідно з матеріалом порталу, для цього все ж організують псевдореферендуми.

А на думку польського політолога Міхала Марека, Росія оголосить про включення тимчасово окупованих регіонів до свого складу. Варіант з так званими "референдумами" у РФ гальмує. Ворог розуміє, що їх проведення викличе масові протести серед українського населення.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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