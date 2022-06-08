Окупаційний мер міста Данильченко заявила, що "майбутнє єдине з Росією".

Галина Данильченко, яка очолила Мелітополь після окупації російськими військами Запорізької області, заявила про початок у місті підготовки до референдуму про входження захопленого противником регіону до складу Російської Федерації.

Про це Данильченко заявила після того, як місто відвідав заступник голови адміністрації Володимира Путіна Сергій Кирієнко, який, за даними російських ЗМІ, відповідає в Кремлі за окупацію Донецької та Луганської областей.

Данильченко в своєму відеозверненні заявила, що "майбутнє єдине з Росією". "Починаємо готуватися до референдуму", — заявила вона.

Відзначимо, що в кінці травня Володимир Рогов, за даними росЗМІ призначений окупантами "главою" ВЦА Запорізької області, заявив, що окупаційна влада регіону візьме курс на входження до складу РФ.

Нагадаємо, гауляйтер Запорізької області почав привласнення майна України.

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