За словами представника окупаційної "адміністрації", цього ніби-то хоче більшість жителів регіону.

Цього року окупанти збираються провести у Запорізькій області "референдум" про входження до Російської Федерації.

Про це заявив так званий "представник адміністрації регіону", колаборант Володимир Рогов, повідомляє російське державне пропагандистське агентство "РИА Новости".

"Референдум у Запорізькій області щодо входження до складу РФ відбудеться цього року, підготовку до нього розпочато та триватиме кілька місяців", - йдеться в повідомленні.

Раніше він також заявляв, що ніби-то в Запорізькій області приєднання регіону до Росії хочуть близько 80% жителів.

Бойові дії в Запорізькій області

Як розповіли у Запорізькій обласній державній адміністрації, станом на 22:00 7 червня сили оборони на Запорізькому напрямку продовжують ведення оборонної операції, надають відповідь ворогу та знищують його живу силу та техніку.

"Протягом минулої доби наші воїни знищили: 19 осіб особового складу противника, 14 поранили; знищили 6 бойових броньованих машин, 3 автомобільної техніки, 1 міномет. Разом з цим, знищено два ворожі склади зберігання боєприпасів. Зберігаємо спокій. Допомагаймо у годину випробування одне одному та підтримуймо ЗСУ. Разом переможемо", - зазначають в ОДА.

При цьому російські окупанти продовжують викрадати людей. В місті Мелітополь та Токмак, селі Копані Пологівського району російські військові викрали трьох місцевих чоловіків.

На тимчасово зайнятих територіях окупанти продовжують займатися мародерством, зокрема, викрадають автомобілі.

Як повідомляв УНІАН, раніше колаборантка Галина Данильченко, яка очолила Мелітополь після окупації російськими військами, заявила про початок у місті підготовки до референдуму про входження захопленого противником регіону до складу Російської Федерації.

В Офісі президента України тим часом наголошують, що будь-які заяви Росії про "референдуми" та "народні республіки" абсолютно нікчемні.

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