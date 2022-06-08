 Колаборант Володимир Рогов заявив, що більшість жителів Запорізької області ніби-то прагне приєднання до РФ / скріншот

Цього року окупанти збираються провести у Запорізькій області "референдум" про входження до Російської Федерації.

Про це заявив так званий "представник адміністрації регіону", колаборант Володимир Рогов, повідомляє російське державне пропагандистське агентство "РИА Новости".

"Референдум у Запорізькій області щодо входження до складу РФ відбудеться цього року, підготовку до нього розпочато та триватиме кілька місяців", - йдеться в повідомленні.

Раніше він також заявляв, що ніби-то в Запорізькій області приєднання регіону до Росії хочуть близько 80% жителів.

Бойові дії в Запорізькій області

Як розповіли у Запорізькій обласній державній адміністрації, станом на 22:00 7 червня сили оборони на Запорізькому напрямку продовжують ведення оборонної операції, надають відповідь ворогу та знищують його живу силу та техніку.

"Протягом минулої доби наші воїни знищили: 19 осіб особового складу противника, 14 поранили; знищили 6 бойових броньованих машин, 3 автомобільної техніки, 1 міномет. Разом з цим, знищено два ворожі склади зберігання боєприпасів. Зберігаємо спокій. Допомагаймо у годину випробування одне одному та підтримуймо ЗСУ. Разом переможемо", - зазначають в ОДА.

При цьому російські окупанти продовжують викрадати людей. В місті Мелітополь та Токмак, селі Копані Пологівського району російські військові викрали трьох місцевих чоловіків.

На тимчасово зайнятих територіях окупанти продовжують займатися мародерством, зокрема, викрадають автомобілі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше колаборантка Галина Данильченко, яка очолила Мелітополь після окупації російськими військами, заявила про початок у місті підготовки до референдуму про входження захопленого противником регіону до складу Російської Федерації.

В Офісі президента України тим часом наголошують, що будь-які заяви Росії про "референдуми" та "народні республіки" абсолютно нікчемні.

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