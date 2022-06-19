Вони діють у тилу ворога та тиснуть на окупантів, аби ті ніколи не почували себе спокійно та вільно на нашій землі.

У Херсоні, Бердянську, Енергодарі та інших тимчасово окупованих містах України живуть справжні герої, які ризикують своїм життям заради Батьківщини. Це - партизани, які псують життя рашистів та зривають їхні незаконні референдуми.

Як українці працюють у тилу ворога для ТСН ексклюзивно розповіли у Центрі національного спротиву.

Люди, які залишилися на території тимчасово окупованих населених пунктів, можуть по-різному допомагати партизанському руху. По-перше, вони можуть "бомбити" місто листівками, графіті та плакатами. Такі "листи" до рашистів часто можна бачити у Херсоні або Мелітополі, де окупантів залякують тим, що вже скоро їх знищать ЗСУ.

"Все це речі, які робить кожен на місці і яскравий приклад те, що ми бачили на День Росії так званий коли наші люди порозкидали портативні колонки і увімкнули гімн України. Це те, що елементарно радили робити на місцях і ми в своїх влогах пояснюємо, яким чином це робити безпечно, щоб не наштовхнути на себе ворога", - розповідає партизан.

Українці чинять неабиякий опір. Вони зірвали введення рубльової зони, яку рашисти хотіли нав'язати людям ще до червня:

"Ми проводили масову інформаційну компанію для нашого населення, для підприємців, для відмови користування рублем. Це є не лише наша робота, це є комплексна робота, яку проводять різні служби, і ми. І це для нас важливий був момент зривати введення рубля на південних територіях. Він зірваний і ще російські військові змушені користуватися гривнею в тому ж Херсоні, бо у них просто немає можливості розрахуватися".

Партизан розповідає, що рашисти завозять у Херсон підприємців з Криму, аби хоч хтось користувався там рублями. Проте українці не дають окупантам здійснити свої плани, тому росіяни часто впадають в агонію.

"Вони починають вивозити зерно з півдня України. Вони вивозять метал, а все тому, що вони не можуть самі для себе гарантувати, що вони протримаються. Їм ліпше вивезти, змародерити, вкрасти. Це у них на ментальному рівні, починаючи від пральної машинки якогось бурята на Київщині, закінчуючи цистернами зерна, які вивозять з Півдня України", - додав партизан та зазначив, що усі поради для протидії окупантам можна прочитати на сайті Національного спротиву.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що херсонські партизани запропонували окупантам заспівати гімн України.

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