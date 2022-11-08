За його словами, уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими.

Станом на сьогодні немає сенсу оголошувати евакуацію будь-якого неприфронтового міста, а тим паче столиці України - Києва.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Евакуація може застосовуватися в останню чергу, як екстренний крок. Завжди потрібно мати план Б, але зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію. Фактично треба говорити про те, що оголошувати евакуацію будь-якого неприфронтового міста, а тим паче столиці, зараз немає жодного сенсу", - сказав він.

Відео дня

За його словами, уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими.

"Закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій", - сказав він.

Війна в Україні: ситуація в Києві

Як повідомляв УНІАН, у своєму матеріалі The New York Times зазначило, що міська влада Києва розглядає можливість евакуації 3 мільйонів осіб за умови блекауту у столиці. Видання посилається на слова голови Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука.

Після масованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України, зокрема і Києва, у столиці діють аварійні та стабілізаційні відключення. Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стійке балансування енергосистеми і уникнути повторних аварій.

Віталій Кличко не виключив сценарій, згідно з яким столиця залишиться без тепла, води і зв'язку. Щоб мінімізувати для киян наслідки постійних атак Росії на об'єкти критичної інфраструктури, в кожному районі міста підготують в середньому по 100 пунктів обігріву, які будуть працювати в разі надзвичайних ситуацій взимку.

У ДТЕК розповіли, за яких умов може виникнути необхідність евакуації населення Києва. У компанії зазначили, що необхідність евакуації населення міста Києва може виникнути, якщо після блекаута не буде варіантів відновити енергоживлення протягом багатьох годин.

Вас також можуть зацікавити новини: