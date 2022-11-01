Це екстрений крок, який будуть застосовувати в останню чергу.

Кожний регіон України має план евакуації населення.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Зараз ми закликаємо людей виїжджати лише з тих громад, які розташовані в безпосередній близькості до лінії бойових дій. Дійсно, плани евакуації розроблені для кожного регіону, але це екстрений крок, який ми будемо застосовувати в останню чергу. Такий сценарій теж можливий, але ми зробимо все, щоб його не допустити і не застосовувати", - сказав він.

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Також Шмигаль додав, що держава готується і запасається додатковим обладнанням, а українці так само мають готуватися до складної зими й мати запаси технічної води, ліхтариків, повербанків, теплого одягу, батарейок та інших речей.

Війна в Україні: чи евакуйовують населення

31 жовтня, зранку російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Подібні атаки росіяни почали застосовувати на постійній основі з 10 жовтня, після чого в Україні ввели режими економії електроенергії та відключень споживачів задля стабілізації національної енергосистеми.

Раніше держава запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Все частіше останнім часом з боку Кремля звучить риторика про готовність до переговорів з Україною. Так, як повідомляв УНІАН, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Путін готовий до переговорів по Україні. За його словами, Москва готова говорити із Заходом, якщо він буде звертатися до РФ "з реалістичними пропозиціями, які спираються на принципи рівноправності і взаємної поваги інтересів, спрямованих на пошук компромісів і балансу інтересів всіх країн в цьому регіоні".

На що в МЗС України заявили, що єдиною реалістичною пропозицією має бути виведення російських військ з української території за межі кордонів станом на 1991 рік.

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