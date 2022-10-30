Зокрема, єдиною реалістичною пропозицією має бути виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на слова міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова про нібито готовність РФ обговорювати із Заходом "реалістичні пропозиції" щодо України.

"Єдиною реалістичною пропозицією має бути негайне припинення Росією війни проти України та виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік", - написав у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Той, хто дійсно прагне переговорів, не знищює енергетичну систему країни, щоб її населення замерзло взимку, не займається масовими стратами цивільних людей, не обстрілює житлові квартали, не оголошує мобілізацію додаткових 300 тис. військовослужбовців, не блокує поставки зернових, не висуває ультиматумів", - відзначив речник.

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Як наголошує Ніколенко, "заява Лаврова про готовність до переговорів є не що інше, як чергова димова завіса, аби виграти час на тлі поразок російської армії".

"Допоки Росія продовжує скоювати злочини в Україні, відповідь має бути одна - на полі бою", - підкреслив речник.

"Ми вдячні міжнародним партнерам, які стоять пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за існування. Лише спільними рішучими зусиллями можливо зупинити Росію, яка становить загрозу миру та безпеці не лише Європи, але і світу", - заявив Ніколенко.

Як повідомляв УНІАН, голова МЗС Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Путін готовий до переговорів щодо України. За його словами, Москва готова говорити із Заходом, якщо він буде звертатися до РФ "з реалістичними пропозиціями, що спираються на принципи рівноправності та взаємної поваги до інтересів, спрямованих на пошук компромісів та балансу інтересів усіх країн у цьому регіоні".

Схожу заяву зробив і прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. Він зазначиув, що глава Кремля готовий до переговорів із американським лідером Джо Байденом, але для цього США нібито мають "прислухатися до занепокоєнь Росії щодо гарантій безпеки".

Переговори України з Росією

Нагадаємо, на тлі регулярних поразок російських військ на полі бою після початку повномасштабного вторгнення в Україну в Росії почали активніше заявляти про нібито готовність до проведення переговорів.

11 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін говорить ультиматумами, а його ставленням до світу є терор. Він зауважив, що Путін "не має майбутнього", тож із ним не може бути діалогу.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уже не раз пропонував стати посередником в українсько-російських переговорах з метою завершення війни. Зокрема, 21 жовтня Ердоган заявив, що продовжить докладати зусилля, щоб організувати зустріч президентів України і Росії для завершення війни, і не втрачає надій на це.

Згодом Володимир Зеленський назвав умови, за яких Україна готова вести переговори з Росією. За його словами, Україна скаже, в якому форматі і з ким готова говорити після того, як Росія поверне території у міжнародно визнаних кордонах від 1991 року.

Нещодавно Зеленський вкотре наголосив, що Росія повинна почати поважати територіальну цілісність, суверенітет і кордони України для налагодження діалогу в майбутньому.

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