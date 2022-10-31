Зону "евакуації" планують розширити на 15 кілометрів від Дніпра.

Окупаційна "влада" Херсонської області вирішила розширити зону "евакуації" місцевого населення через нібито можливе застосування Збройними силами України "заборонених методів війни".

Про це заявив гауляйтер окупованої території Херсонщини Володимир Сальдо.

Зазначається, що окупанти планують розширити зону "евакуації" на 15 кілометрів від Дніпра.

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"Це стосується населених пунктів Новокаховського міського округу, Голопристанського, Олешкінського, Каховського, Горностаївського, Великолепетихського та Верхньорогачицького муніципальних округів", – додав Сальдо.

За словами гауляйтера окупованої Херсонщини, такі дії дозволять "створити ешелоновану оборону, яка дасть можливість відбити напад українських збройних формувань".

Водночас людям, які погодяться на "евакуацію", Сальдо від імені Росії обіцяє виділити по 100 тисяч рублів та житлові сертифікати.

Окупація Херсонщини: що відомо про ситуацію в області

Збройні сили України продовжують звільняти територію Херсонської області від російських окупантів. Відомо, що деокуповано вже більше 90 населених пунктів Херсонщини.

За даними Генштабу, російські окупанти вивозять з лікарень Херсона все обладнання та медикаменти. Зазначається, що продовжується так звана "евакуація" окупантів з тимчасово зайнятої території Херсонської області, зокрема і медичних закладів.

Крім того, голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова заявила, що в окупованому Херсоні перебуває велика кількість особового складу армії РФ. Російських військових у місті більше, ніж цивільного населення.

Раніше спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив, що на Херсонщині російські війська намагаються прикрити цивільним населенням переміщення своєї техніки поромними переправами.

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