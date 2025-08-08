"Якщо буде зруйнований міст, що сполучає "Острів" з Херсоном, виникнуть величезні проблеми з логістикою екстрених служб, доставкою ліків, їжі та медичною допомогою", - начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько

Очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько розповів УНІАН про ситуацію в Херсоні на тлі постійних ворожих ударів та чому росіяни прагнуть зруйнувати автомобільний міст, що з’єднує материкову частину міста з острівним мікрорайоном "Корабел".

До повномасштабної війни "Корабел", а в народі "Острів", був одним із найпривабливіших мікрорайонів Херсона. В цій рекреаційній зоні проживали багато людей, працювали великі підприємства, зокрема, пов'язані з суднобудуванням. Тепер "Острів" нищить російська армія. У 2023 році саме він найбільше постраждав внаслідок підтоплення через підрив Каховської ГЕС...

Попри все це, в мікрорайоні залишаються люди. Днями росіяни посилили атаки на Херсон, намагаючись зруйнувати автомобільний міст, який сполучає мікрорайон з основною частиною міста. Яку мету переслідують окупанти, чим це загрожує "Острову", та як проводиться евакуація його жителів, УНІАН розпитав у начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.

Пане Ярославе, останнім часом з Херсона надходять дуже тривожні повідомлення про бомбардування мікрорайону "Корабел". Розкажіть, будь ласка, що там відбувається зараз?

Взагалі оперативна обстановка, ситуація в Херсоні – складна. Щодня окупанти атакують місто з артилерії, дронів, авіації. Росіяни цілеспрямовано обстрілюють житлові квартали, нищать соціальну інфраструктуру. Зокрема, вже майже тиждень вони намагаються зруйнувати автомобільний міст, який сполучає з містом частину Корабельного району Херсона – мікрорайон "Корабел", або "Острів".

Цей мікрорайон фактично є островом посеред річки. Він відділений від основної частини міста і сполучений з ним автомобільним мостом, який проходить через річку Кошова. Тобто, його жителі цілком залежать від шляхопроводу.

Міст вкрай важливий, особливо під час війни - для поїздок до лікувальних закладів, магазинів... До маломобільних людей ним прямують "швидкі"… Мостом користуються співробітники комунальних служб, рятувальники... А зараз ворог запускає по ньому авіаційні бомби – обстановка дуже напружена.

Тобто, туди суходолом взагалі ніяк не дістатися?

Ні, навколо цього мікрорайону – вода. Там є приватні домівки та житлові багатоповерхівки.

Чим загрожує руйнування цього мосту?

Через ворожі обстріли у прибережній зоні Херсона, в тому числі на "Острові", проблеми з електропостачанням, водою тощо. У разі руйнування мосту цей єдиний автомобільний шлях буде перекритий. Виникнуть величезні проблеми з логістикою для в’їзду, зокрема, екстрених служб, доставкою гуманітарної допомоги, ліків, їжі та медичною допомогою... Не хотілось би доводити до ситуації, коли тисячі людей залишаться "відрізаними" від зовнішнього світу… Тому наполегливо пропонуємо евакуацію, яка триває вже п’ятий день (станом на 6 серпня, – УНІАН).

Чи багато людей евакуйовано?

Загалом – 754 людини, з них – 49 дітей та 85 маломобільних осіб. Для евакуйованих організовуємо безкоштовні поїздки до рідних в інші регіони або розміщення у тимчасових прихистках, обладнаних усім необхідним для комфортного перебування. Людям забезпечено гаряче харчування та медична допомога. Також маємо пропозиції від херсонців, які готові розмістити жителів "Корабел" у власних помешканнях.

Ми ведемо відповідний реєстр та перевіряємо умови, куди можемо потенційно заселити евакуйованих: у нас немає мети просто розселити людей, куди попало. Маємо чітко розуміти та знати, що жителі цього мікрорайону будуть розселені у належні умови.

Підкреслюю, жителям "Острова" потрібно тимчасово евакуйовуватися, не наражати себе та близьких на небезпеку. Залишити заявки на евакуацію всі можуть в контакт-центрі Херсонської міської адміністрації, або на "гарячій лінії" ОВА.

Скільки людей залишається на "Острові"? Чи є серед них діти?

Розумієте, цифра сталою бути не може через безпекову ситуацію: хтось приїжджає, хтось - навпаки. Кілька днів тому було від 1800 до 2000 осіб... Щодо дітей, за нашими даними, станом на 6 серпня, їх вивезли. Але розуміємо, що можуть бути й ті, хто з якихось причин необліковані.

Останнім часом військово-політичні експерти все частіше аналізують можливу висадку російського десанту в районі Херсона. На вашу думку, чи пов'язані удари по мосту з потенційним наступом противника?

Не можу коментувати воєнні дії. Однак, дивіться: Херсон розташований на відстані у 2-4 кілометри від лінії ведення бойових дій. Тут безпекова ситуація динамічна й може постійно змінюватися як в гірший бік, так і в кращий для нас. Але казати, що руйнування мосту надасть ворогу перевагу – не можу.

Раніше росіяни завдавали ударів по цьому мосту?

Безпосередньо по дорожньому покриттю – ні. Чому почали зараз? На мою думку, це свідома практика терору цивільних, щоб посіяти паніку серед людей. Логіку дій військових Російської Федерації пояснити дуже важко тому, що вони постійно стріляють: куди попало, чим попало...

Їм все одно, куди влучать, аби завдати більше страждань. Так, минулого місяця внаслідок російських обстрілів та дронових атак в Херсоні постраждали 174 людини, серед яких – дитина. На жаль, загинули 11 людей. Вже за 5 днів серпня в Херсонській громаді загинули п’ятеро місцевих жителів. Ще 26 осіб, в тому числі дитина, отримали поранення різного ступеню тяжкості. Тільки за вівторок, 5 серпня, є п’ятеро потерпілих, одна людина – у тяжкому стані, в реанімації.

Які райони Херсона найбільш уразливі?

Уся прибережна лінія, що йде вздовж Дніпра. Це Антонівка, Кіндійка, Річпорт, мікрорайон "Корабел", селище Камишани, яке входить до складу Херсонської громади, тощо... Ворог завдає ударів з артилерії, мінометів, застосовує керовані авіабомби, різні види дронів, навіть стріляє з танків.

Пам'ятається, казали, що саме дронові атаки завдають херсонцям найбільшої шкоди. Російські оператори безпілотників буквально влаштовують полювання на цивільних...

Так і є. Це одна з найактуальніших проблем для Херсонської громади. Окупанти збільшили кількість дронів, які запускають, зокрема, по обласному центру. Якщо в червні це було 800 дронів, то за тиждень в липні вже перевалило за тисячу... Розумієте, про які цифри йдеться?! Зараз протягом місяця у громаді може бути понад 4 тисячі дронових атак. На жаль, мирні люди отримують поранення, гинуть внаслідок цих ударів. Ворог полює на будь-яку ціль: неважливо, хто це – цивільні чи військові, дорослі, діти чи люди похилого віку. Росіянам – все одно... Але, дякуючи нашим військовим, десь 80% дронових атак вдається подавити…

Треба розуміти, що на 100% захиститися від БПЛА майже неможливо, якими б сітками чи іншими засобами ми не закривали місто. Ворог постійно змінює тактику, розвивається. Силам оборони України теж доводиться весь час змінювати тактику, адаптуватися до інших умов, вдосконалювати засоби захисту.

Скільки загалом людей зараз проживає у Херсоні? Як живе місто в таких жахливих умовах?

До війни у місті проживали понад 300 тисяч, а зараз – приблизно 65 тисяч осіб. Раніше певна частина жителів, не зважаючи на обстріли, поверталася додому. Однак, починаючи з 1 січня 2025 року та станом на зараз, спостерігається зменшення кількості населення. Безпекова ситуація у місті дуже тяжка, тому люди більше виїжджають з міста, ніж повертаються.

Фактично школи не працюють, бо це зона бойових дій. Освітній процес відбувається дистанційно. Заклади охорони здоров’я працюють у штатному режимі... Рятувальники, екстрена медична допомога, правоохоронці, комунальники – пріоритетна ціль для ворога, але вони виконують свої обов’язки. Місто живе завдяки цим людям, які працюють під обстрілами, ризикуючи своїм життям та здоров’ям.

Чи багато у місті пошкоджено та зруйновано будівель, житлових будинків?

Це тисячі будинків! Місто, громада обстрілюються щодня. Важко знайти місце, де немає пошкоджених будівель. Повністю вцілілих будинків ніде не залишилося.

Якщо бути точним, то станом на 6 серпня у Херсонській громаді зафіксовано понад 8 тисяч пошкоджених об’єктів нерухомості. З них понад 7,5 тисяч – це житлові будинки. Переважна більшість – приватні оселі – понад 6,5 тисяч, з яких майже 900 повністю зруйновані. Серед багатоквартирного житлового фонду також є втрати – дев’ять багатоповерхівок знищені вщент. Постраждали заклади освіти, охорони здоров’я, культури, адміністративні будівлі та важлива інфраструктура. Частина з них взагалі не підлягає відновленню…

Чи є серед пошкоджених якісь знакові будівлі, пам’ятники архітектури?

Втрата історичних та культурних пам’яток – особливий біль для Херсона. У місті пошкоджено щонайменше 27 об’єктів, які мають статус пам’яток історії та архітектури. Серед них — історична будівля Херсонської гімназії №16, яка колись була Будинком музичного товариства, будівля Херсонського літературного музею, обласного краєзнавчого музею, дитячо-юнацька спортивна школа з шахів і шашок, що розміщувалася у старовинному Будинку Анатра. Повністю зруйнований Херсонський багатопрофільний ліцей №20, який був не лише важливим освітнім осередком, а й архітектурною пам’яткою…

Раніше жителі Херсона розповідали УНІАН, що російські окупанти "розкидають" з повітря різноманітну вибухівку, в тому числі міни-пелюстки, й це завдає багато лиха…

Так, окупанти продовжують дистанційно мінувати місто, використовуючи, зокрема, дрони. Вибухові пристрої потрапляють на дахи, дороги... Тому закликаємо людей бути більш обачливими. Не підбирати підозрілі предмети, не торкатися їх, а одразу викликали рятувальників.

Російські окупанти свідомо тероризують мирне населення, завдаючи ударів по житлових будинках, лікарнях, магазинах, а ворожі оператори дронів добре бачать, на кого скидають вибухівку – це й діти, й люди похилого віку. Це звичайні цивільні, які йдуть за харчами, на роботу, у своїх справах. Все це – воєнні злочини, за які росіяни мають понести покарання.