Діти, які повернулися в Україну з російського полону, розповіли про "виховні" методи нелюда.

Журналісти встановили особу чоловіка, який вчиняв насильницькі дії щодо незаконно депортованих до анексованого Криму українських дітей. Ним виявився колишній співробітник "Беркута" та зрадник України Валерій Астахов.

За інформацією видання The Insider, Астахов залякував і бив українських дітей, яких вивозили в "виховні" табори на території Російської Федерації. Журналістка поговорила з 17 дітьми, яких повернули в Україну, і з їхніми батьками. 16-річний Віталій розповів, що дітей били, їм погрожували і тримали в підвалі. По фотографії підліток упізнав екс-беркутівця.

За словами Віталія, в таборі "Дружба" в Євпаторії Астахов заводив дітей в підвал, показував палицю і погрожував побити за підтримку України. Підліток вказав, що у дівчинки з Херсона залишився синець після "виховної роботи".

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"Він говорив: "Закрию в підвалі, будете там сидіти, будете підкорятися мені", – згадує Віталій.

Крім того, в таборі були жахливі умови - не було постільної білизни, а лише брудний матрац і подушка. Також з дітьми жорстоко поводилися і погано годували.

Варто відзначити, що до 2014 року Валерій Астахов служив в МВС України, в підрозділі "Беркут". Після тимчасової окупації півострова Криму він прийняв громадянство РФ і почав служити в МВС РФ в Євпаторії.

Крім того, в 2014 році зрадник України вивозив десятки дітей зі Слов'янська в Ростовську область.

Депортація українських дітей до Росії - що відомо

Інформація про те, що російські окупанти силою вивозять українських дітей до Росії, де віддають на усиновлення, з'явилася ще на початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

Аналітики лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я знайшли в Росії і тимчасово окупованому Криму мережу "таборів" перевиховання та усиновлення дітей, вкрадених в Україні. Всього нарахували не менше 6 тисяч дітей від чотирьох місяців до 17 років.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також Уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, яка раніше незаконно всиновила українську дитину. При цьому прокурор МКС Карім Хан вказав, що Москва поводиться з дітьми як з трофеями, що неприпустимо.

Після виписки ордера на арешт в Росії заявили, що 56 дітей з України чекають возз'єднання зі своїми сім'ями. Львова-Бєлова заявила, що нібито не можуть забезпечити безпечний зворотний шлях, бо "суттєво змінилася" лінія фронту.

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